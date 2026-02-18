Ομάδες

Παναθηναϊκός AKTOR: Εκτός Σορτς και Φαρίντ για τον προημιτελικό με ΠΑΟΚ - Κανονικά ο Χουάντσο
Eurokinissi Sports
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 18 Φεβρουαρίου 2026, 13:28
ΜΠΑΣΚΕΤ / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: Εκτός Σορτς και Φαρίντ για τον προημιτελικό με ΠΑΟΚ - Κανονικά ο Χουάντσο

Εκτός της εξάδας ξένων του Παναθηναϊκού AKTOR για τον προημιτελικό του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας με τον ΠΑΟΚ έμειναν οι Τι Τζέι Σορτς και Κένεθ Φαρίντ.

Αποστολή στο Ηράκλειο: Γιάννης Κουβόπουλος

Τις τελικές του αποφάσεις για την εξάδα των ξένων που θα πάρουν μέρος στον αγώνα της Τετάρτης (18/02) στις 22:00 κόντρα στον ΠΑΟΚ πήρε ο Εργκίν Αταμάν στον Παναθηναϊκό AKTOR για τον προημιτελικό του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Τούρκος κόουτς αποφάσισε να αφήσει εκτός της εξάδας τους Τι Τζέι Σορτς και Κένεθ Φαρίντ, ενώ αντίθετα, κανονικά στην διάθεσή του βρίσκονται οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Ο Ισπανός άσος ταλαιπωρήθηκε τις προηγούμενες ώρες από μία ίωση, με αποτέλεσμα να μην ακολουθήσει την αποστολή για το Ηράκλειο το μεσημέρι της Τρίτης (17/02), αλλά λίγες ώρες αργότερα, η κατάστασή του βελτιώθηκε και ταξίδεψε μόνος του για την Κρήτη.

Παράλληλα, το επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR θα κάνει ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Ο Αμερικάνος φόργουορντ βρίσκεται λίγες μέρες στην Ελλάδα και το απόγευμα της Τετάρτης (18/02) θα αγωνιστεί για πρώτη φορά με τα πράσινα.

Συγκεκριμένα, στην εξάδα των ξένων του «τριφυλλιού» που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ είναι οι Κέντρικ Ναν, Τζέριαν Γκραντ, Τσέντι Όσμαν, Ρισόν Χολμς, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.


