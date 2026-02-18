Final 8 Κύπελλο Ελλάδας: Συμπληρώνεται το καρέ των ημιτελικών με Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ, Ηρακλής-Μύκονος

Eurokinissi Sports

Τους... κατόχους τους περιμένουν τα δύο εναπομείναντα «εισιτήρια» για τα ημιτελικά του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας, που διεξάγεται στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Την Τρίτη (17/02) Μαρούσι και Ολυμπιακός έγιναν οι πρώτες ομάδες που... έκλεισαν θέση στα ημιτελικά της διοργάνωσης, μια και η ομάδα των βορείων προαστίων της Αθήνας άφησε εκτός συνέχειας τον Άρη, στον πρώτο προημιτελικό και λίγο αργότερα, οι Πειραιώτες δεν δυσκολεύτηκαν απέναντι στην ΑΕΚ, που αγωνίστηκε με μόλις 9 παίκτες.

Την Τετάρτη (18/02) το μενού της διοργάνωσης περιλαμβάνει τους δύο τελευταίους προημιτελικούς, που δίνουν την πρόκριση στην επόμενη φάση για την συμπλήρωση του... καρέ των ημιτελικών. Το πρώτο - χρονικά - ματς είναι αυτό μεταξύ του Ηρακλή και της Μυκόνου, στις 17:00 που θα ανοίξουν την αυλαία της δεύτερης ημέρας του Final 8.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει το ματς που ακολουθεί στις 20:00. Αυτό του Παναθηναϊκού AKTOR με τον ΠΑΟΚ. Οι δύο ομάδες θα παλέψουν στο παρκέ του κλειστού στο Ηράκλειο με στόχο την πρόκριση στα ημιτελικά και τη συνέχιση της πορείας προς το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι δύο ομάδες που θα προκύψουν από τους δύο προημιτελικούς θα αναμετρηθούν στον δεύτερο ημιτελικό.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα του Final 8 στο Κύπελλο Ελλάδας

Προημιτελικά

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

Μαρούσι - Άρης 87-80

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 81-67

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

17:00 Ηρακλής - Μύκονος (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

20:00 Παναθηναϊκός AKTOR - ΠΑΟΚ (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Ημιτελικά - Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου

1. 17:00 Μαρούσι - Ολυμπιακός (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

2. 20:00 Νικητής Ηρακλής-Μύκονος vs Νικητής Παναθηναϊκός AKTOR - ΠΑΟΚ

Τελικός - Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

20:00 Νικητής 1 - Νικητής 2