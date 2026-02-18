Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (18/02) - Με Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν και Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ

Eurokinissi Sports

Οnsports Team

Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει το τηλεοπτικό μενού της ημέρας, με Champions League και Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας στο Ηράκλειο. Στις 17:00 ο Ηρακλής θα αντιμετωπίσει τη Μύκονο και στις 20:00 ο Παναθηναϊκός AKTOR τον ΠΑΟΚ, με τις δύο αναμετρήσεις των προημιτελικών να μεταδίδονται από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Λίγες ώρες αργότερα, στις 22:00 ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπάγερ Λεβερκούζεν, στον πρώτο αγώνα play offs στο Champions League. Το ματς θα καλυφθεί από το MEGA αλλά και τα κανάλια της Cosmote TV, απ’ όπου θα μεταδοθούν και οι υπόλοιπες «μάχες» στην κορυφαία «σκηνή» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις: