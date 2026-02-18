Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

Onsports Team

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η κλήρωση της Τρίτης (17/02).

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (17/2) η κλήρωση 3029 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.500.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η κλήρωση είναι: 2, 23, 24, 30, 31 και Τζόκερ το 12.

Ως αποτέλεσμα του αποψινού τζακ που το Τζόκερ θα μοιράσει στους νικητές της πρώτης κατηγορίας της επόμενης κλήρωσης τουλάχιστον 1.800.000 ευρώ!

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.