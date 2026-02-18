Eurokinissi Sports

Onsports Team

Δώρο* 2 μήνες COSMOTE TV από το Pamestoixima.gr κι επιπλέον 3.000 έπαθλα* χωρίς κατάθεση.

Οι πρώτοι αγώνες των playoffs του Champions League ολοκληρώνονται σήμερα και τα βλέμματα στρέφονται στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Στις 22:00 ξεκινάει το μεγάλο ματς του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν. Οι πρωταθλητές Ελλάδας θέλουν να κερδίσουν για δεύτερη φορά στην εφετινή διοργάνωση τη γερμανική ομάδα μετά την επικράτησή τους με 2-0 στη League Phase.

Το Pamestoixima.gr έχει σούπερ προσφορά* έχει για τον αγώνα Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν και για κάθε γκολ των «ερυθρόλευκων».

Προσφέρει και πολλές ενισχυμένες αποδόσεις, σε επιλεγμένες αγορές και Bet Builder Ready, για τους αγώνες του Champions League.

Με το Bet Lock* «κλειδώνεις» τη νίκη σου στο Pamestoixima.gr

Δεν είναι ανάγκη να περιμένεις μέχρι τη λήξη του αγώνα για να δεις αν κέρδισες το στοίχημά σου. Στο Pamestoixima.gr. μπορείς να «κλειδώσεις» εσύ την νίκη σου!

Με το Bet Lock* έχεις την ευκαιρία να «κλειδώσεις» μία από τις επιλογές σου (σε παρολί 4 επιλογών και άνω), όταν αυτή προηγηθεί, και να απολαύσεις τη νίκη σου. Αν κι οι υπόλοιπες επιλογές βγουν κι αυτές κερδισμένες, τότε κερδίζεις* όλο το δελτίο σου.

Δώρο* 2 μήνες COSMOTE TV από το Pamestoixima.gr

Τα Κύπελλα Ευρώπης και τα πρωταθλήματα συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό κι εσύ μπορείς να τα απολαύσεις όλα στην COSMOTE TV! Οι αγώνες του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και τα ευρωπαϊκά ματς του ΠΑΟΚ σε περιμένουν για μοναδικές στιγμές διασκέδασης!

Με τη σούπερ, αποκλειστική προσφορά* γνωριμίας του Pamestoixima.gr, παρακολουθείς όλο το αθλητικό περιεχόμενο της COSMOTE TV για δύο μήνες εντελώς δωρεάν*, χωρίς κατάθεση! Βάζεις το promocode COSMOTETV στο απαραίτητο πεδίο, ενώ επιπλέον, κάνεις δικά σου και 3.000 έπαθλα*!

Επιπλέον, στην COSMOTE TV απολαμβάνεις ελληνικό πρωτάθλημα, ιταλική λίγκα, μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, μηχανοκίνητο αθλητισμό, τουρνουά τένις και πολλά ακόμα αθλήματα.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.

«21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |».