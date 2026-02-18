Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Στέφανος Τσιτσιπάς: Ψάχνει υπέρβαση κόντρα σε Μεντβέντεφ - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα
Eurokinissi Sports
Onsports Team 18 Φεβρουαρίου 2026, 12:14
ΣΠΟΡ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Ψάχνει υπέρβαση κόντρα σε Μεντβέντεφ - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Ντανίλ Μεντβέντεφ διασταυρώνουν το μεσημέρι της Τετάρτης (18/02) τα ξίφη τους με φόντο μια θέση στα προημιτελικά του Qatar Open (ATP 500).

Η αναμέτρηση αναμένεται να ξεκινήσει όχι πριν τις 14:30 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 6. Το πρόγραμμα στο κεντρικό court ανοίγει στις 12:30 με τον αγώνα του Μάρτον Φούτσοβιτς απέναντι στον Κάρεν Χατσάνοφ.

Αυτή θα είναι η 15η φορά που οι δύο τενίστες θα τεθούν αντιμέτωποι, με τον 30χρονο Ρώσο (Νο.11 στον κόσμο) να έχει το προβάδισμα στο head to head με 10-4, μετρώντας και τρεις διαδοχικές νίκες απέναντι στον Έλληνα πρωταθλητή.

Ο νικητής του μεγάλου ντέρμπι θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά έναν εκ των Φάμπιαν Μαροζάν, Γες Ντε Γιονγκ ή Αντρέι Ρούμπλεφ.

Λίγες ώρες αργότερα, ο Τσιτσιπάς θα επιστρέψει στο court για το διπλό, όπου θα συνεργαστεί ξανά με τον Άλεξ Πόπιριν, ο οποίος στο μονό θα αντιμετωπίσει τον Γιάνικ Σίνερ, με αντιπάλους το δίδυμο των Χάρι Χελιοβάρα και Χένρι Πάτεν.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της ημέρας:

Centre Court (12.30)

Φούτσοβιτς-Χατσάνοφ

Μεντβέντεφ-Τσιτσιπάς

(όχι πριν τις 18.30)

Πόπιριν-Σίνερ

Αλκαράθ-Ροαγέ



Ροή ειδήσεων

BET
Προθέρμανση με κρητικό challenge για τους παίκτες του Allwyn Final 8 (vid.)
8 λεπτά πριν Προθέρμανση με κρητικό challenge για τους παίκτες του Allwyn Final 8 (vid.)
ΣΠΟΡ
Στέφανος Τσιτσιπάς: Απέκλεισε τον Μεντβέντεφ και προκρίθηκε στους «8» στο Κατάρ!
29 λεπτά πριν Στέφανος Τσιτσιπάς: Απέκλεισε τον Μεντβέντεφ και προκρίθηκε στους «8» στο Κατάρ!
BASKET LEAGUE
Με παρέμβαση Λιόλιου στην Επιτροπή Δεοντολογίας το Μαρούσι
30 λεπτά πριν Με παρέμβαση Λιόλιου στην Επιτροπή Δεοντολογίας το Μαρούσι
SUPER LEAGUE
ΟΦΗ – Παναθηναϊκός: Οριστικά δίχως κόσμο ο αγώνας στο Παγκρήτιο | Απορρίφθηκε το αίτημα των Κρητικών
41 λεπτά πριν ΟΦΗ – Παναθηναϊκός: Οριστικά δίχως κόσμο ο αγώνας στο Παγκρήτιο | Απορρίφθηκε το αίτημα των Κρητικών
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved