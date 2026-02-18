Final 8 Κύπελλο Ελλάδας: Χωρίς Τζόουνς ο Ολυμπιακός στον ημιτελικό - Η διάγνωση για τον τραυματισμό

Eurokinissi Sports

Χωρίς τον Ταϊρίκ Τζόουνς θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στον ημιτελικό απέναντι στο Μαρούσι, στο πλαίσιο του Final 8 του Κύπελλο Ελλάδας μπάσκετ.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Αμερικανό σέντερ, ο οποίος αποχώρησε από την αναμέτρηση με την ΑΕΚ λόγω ενοχλήσεων στο δεξί γόνατο, προκαλώντας αρχικά ανησυχία στο «ερυθρόλευκο» στρατόπεδο.

Ο δυναμικός άσος υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, ούτως ώστε να φανεί ακριβώς το πρόβλημα που αντιμετωπίζει, αλλά και το διάστημα που θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για το «συγκρότημα» του Πειραιά.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν πως αντιμετωπίζει τενοντίτιδα, γεγονός που τον θέτει εκτός του ημιτελικού με το Μαρούσι. Παρ’ όλα αυτά, εκτιμάται πως θα μπορέσει να επιστρέψει εγκαίρως για τον τελικό, σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός εξασφαλίσει την πρόκριση.