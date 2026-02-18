Παναθηναϊκός AKTOR: Στο Ηράκλειο ο Χούαντσο

Ο Ισπανός παίκτης έφτασε στην Κρήτη αργά χθες το βράδυ και ανάλογα με την πορεία της κατάστασης του θα αποφασιστεί πότε θα χρησιμοποιηθεί από τον προπονητή του

Αποστολή στο Ηράκλειο: Γιάννης Κουβόπουλος

Στο Ηράκλειο βρίσκεται από το βράδυ της Τρίτης (17/02) ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Ο Ισπανός φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR ταλαιπωρήθηκε από ίωση, με αποτέλεσμα να μείνει κλινήρης και να απουσιάσει από την προπόνηση, αλλά και από την αποστολή που ταξίδεψε στην Κρήτη για το Final 8 του Κύπελλο Ελλάδας μπάσκετ.

Η κατάστασή του, ωστόσο, παρουσίασε βελτίωση και έτσι αποφάσισε να μεταβεί μόνος του στο Ηράκλειο, προκειμένου να τεθεί στη διάθεση του τεχνικού επιτελείου. Στη σημερινή προπόνηση των «πράσινων» αναμένεται να δοκιμάσει τις δυνάμεις του και να κριθεί αν θα μπορέσει να ενισχύσει την ομάδα στον αποψινό προημιτελικό απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Μετά το τέλος της προπόνησης θα ληφθούν και οι οριστικές αποφάσεις για την εξάδα των ξένων που θα δηλώσει ο Παναθηναϊκός για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ.