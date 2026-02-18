Ομάδες

Champions League: Το μήνυμα στήριξης Εμπαπέ σε Βινίσιους για την ρατσιστική επίθεση
EPA/MIGUEL A. LOPES, ΑΜΠΕ
Οnsports Team 18 Φεβρουαρίου 2026, 10:31
CHAMPIONS LEAGUE / Ρεάλ Μαδρίτης

Η νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης με 1-0 επί της Μπενφίκα στον πρώτο αγώνα των πλέι οφ του Champions League αμαυρώθηκε από ένα περιστατικό μεταξύ του Βινίσιους Τζούνιορ και του Τζιανλούκα Πρεστιάνι.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός των Μαδριλένων, παραπονέθηκε στον διαιτητή για ρατσιστικά σχόλια που έκανε ο Αργεντινός αντίπαλός του και ο Κιλιάν Εμπαπέ δεν δίστασε να πάρει θέση, λέγοντας επανειλημμένα στον Πρεστιάνι: «Είσαι γ*&%$νος ρατσιστής».

Ο διαιτητής της αναμέτρησης, Λετεσιέ, διέκοψε τον αγώνα για λίγα λεπτά πριν διατάξει την επανέναρξη, αλλά αυτό το περιστατικό απασχολεί τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σε όλον τον κόσμο.

Ο Εμπαπέ έδειξε την υποστήριξή του στον Βραζιλιάνο συμπαίκτη του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά: «Χόρεψε, Βινίσιους, και σε παρακαλώ, μην σταματήσεις ποτέ. Δεν θα μας πουν ποτέ τί πρέπει ή τί δεν πρέπει να κάνουμε».

UCL: Μπενφίκα-Ρεάλ Μαδρίτης | Η υπόδειξη Βινίσιους για ρατσισμό του Πρεστιάννι και η απόσυρσή του στον πάγκο!

UCL: Μπενφίκα-Ρεάλ Μαδρίτης 0-1 | HL



Απολαμβάνεις το Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν μέσα από την προσφορά* γνωριμίας του Pamestoixima.gr
