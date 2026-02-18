Champions League: Το μήνυμα στήριξης Εμπαπέ σε Βινίσιους για την ρατσιστική επίθεση
Η νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης με 1-0 επί της Μπενφίκα στον πρώτο αγώνα των πλέι οφ του Champions League αμαυρώθηκε από ένα περιστατικό μεταξύ του Βινίσιους Τζούνιορ και του Τζιανλούκα Πρεστιάνι.
Ο Βραζιλιάνος επιθετικός των Μαδριλένων, παραπονέθηκε στον διαιτητή για ρατσιστικά σχόλια που έκανε ο Αργεντινός αντίπαλός του και ο Κιλιάν Εμπαπέ δεν δίστασε να πάρει θέση, λέγοντας επανειλημμένα στον Πρεστιάνι: «Είσαι γ*&%$νος ρατσιστής».
Ο διαιτητής της αναμέτρησης, Λετεσιέ, διέκοψε τον αγώνα για λίγα λεπτά πριν διατάξει την επανέναρξη, αλλά αυτό το περιστατικό απασχολεί τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σε όλον τον κόσμο.
Ο Εμπαπέ έδειξε την υποστήριξή του στον Βραζιλιάνο συμπαίκτη του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά: «Χόρεψε, Βινίσιους, και σε παρακαλώ, μην σταματήσεις ποτέ. Δεν θα μας πουν ποτέ τί πρέπει ή τί δεν πρέπει να κάνουμε».
BAILA @vinijr and please never stop.— Kylian Mbappé (@KMbappe) February 17, 2026
They will never tell us what we have to do or not. ✊?