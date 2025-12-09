Ολυμπιακός: Η διπλή σημασία της νίκης επί της Καϊράτ για τη φετινή, αλλά και την επόμενη σεζόν

Onsports Team

Ο σύμβουλος επικοινωνίας της UEFA, Ανδρέας Δημάτος, εξήγησε τους λόγους για τους οποίους, ήταν πολύ σημαντική η νίκη του Ολυμπιακού επί της Καϊράτ για το Champions League.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 1-0 της Καϊράτ στην Αστάνα χάρη στο γκολ του Ζέλσον Μαρτίνς στο 73', στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Μία νίκη για τους «ερυθρόλευκους», που όπως έγραψε σε ανάρτηση του στα social media ο σύμβουλος επικοινωνίας της UEFA, Ανδρέας Δημάτος, έχει μεγάλη βαρύτητα και εξήγησε τους λόγους.

Η ανάρτηση του Ανδρέα Δημάτου

«Η νίκη του Ολυμπιακού στην Αστάνα αποκτά τεράστια σημασία για τους ερυθρόλευκους, όχι μόνο γιατί κρατάει ζωντανές τις ελπίδες πρόκρισης στο 1-24, αλλά και από πλευράς συντελεστή ενόψει της επόμενης ευρωπαϊκής σεζόν...

Είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι ο Ολυμπιακός άφησε πίσω του την Μπόντο Γκλιμτ. Μπορεί η νορβηγική ομάδα να μην τον απειλεί για το απευθείας εισιτήριο για τη League Phase του Champions League, αλλά ο Ολυμπιακός μπορεί να την βρει μπροστά του, αν δεν κατακτήσει το ελληνικό πρωτάθλημα και πάρει το δεύτερο ελληνικό εισιτήριο για τη διοργάνωση!

Σε αυτή την περίπτωση ο Ολυμπιακός είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που έχει πιθανότητες να προαχθεί από τον δεύτερο προκριματικό γύρο από τον οποίο κανονικά ξεκινάει ο δεύτερος του ελληνικού πρωταθλήματος και να ανέβει απευθείας στον τρίτο, κάτι που σημαίνει επίσης εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή συμμετοχή στο Europa League, ακόμα και αν δεν τα καταφέρει στον τρίτο προκριματικό!

Πώς γίνεται αυτό; Αν ο κάτοχος του Europa League έχει εισιτήριο για το Champions League από το πρωτάθλημα της χώρας του, τότε μία ακόμα ομάδα, συμπεριλαμβανομένου πλέον και των ομάδων του League Path πάει απευθείας στη League Phase και δύο από τις έξι ομάδες του δεύτερου προκριματικού ανεβαίνουν στον τρίτο. Ξεπερνώντας σε συντελεστή την Μπόντο Γκλιμτ, ο Ολυμπιακός το εξασφαλίζει στην περίπτωση που το χρειαστεί αποφεύγοντας και την ταλαιπωρία ενός προκριματικού στα τέλη Ιουλίου

Με τη νίκη στην Αστάνα ο Ολυμπιακός δυσκολεύει κατά πολύ το έργο της Σαχτάρ που είναι η μοναδική ομάδα που μπορεί να θέσει σε αμφισβήτηση το απευθείας εισιτήριό του για το Champions League αν κατακτήσει το ελληνικό πρωτάθλημα και ταυτόχρονα βεβαίως ο κάτοχος του Champions League έχει εξασφαλισμένο εισιτήριο από το πρωτάθλημα της χώρας του. Η διαφορά τους σε συντελεστή από τον Ολυμπιακό ανέβηκε στις έξι από τις πέντε νίκες για μία ομάδα, που έχει όμως την ευνοϊκή συγκυρία της συμμετοχής στο Conference League.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ολυμπιακός είναι η μόνη ελληνική ομάδα, που υπό προϋποθέσεις μπορεί να έχει εξασφαλισμένο εισιτήριο σε League Phase και από τις τρεις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας, αφού και η τρίτη θέση μπορεί να οδηγεί στα πλέι οφ του Europa, αν κατακτήσει το Κύπελλο μία από τις τρεις πρώτες ομάδες της τελικής κατάταξης της Super League».