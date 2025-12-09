Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός 0-1: Έλυσε τον «Γόρδιο δεσμό» και έμεινε… ζωντανός

Eurokinissi

Τις ελπίδες του για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League αύξησε ο Ολυμπιακός, μετά τη νίκη του 1-0 επί της Καϊράτ Αλμάτι στην Αστάνα, για την 6η αγωνιστική της League Phase.

Το βασικό ζητούμενο για το «συγκρότημα» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην αναμέτρηση του Καζακστάν ήταν το πρώτο «τρίποντο» στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, ούτως ώστε να μεγαλώσει τις πιθανότητες για να βρεθεί στην πρώτη 24άδα της ενιαίας βαθμολογίας, που δίνει το «εισιτήριο» για την επόμενη φάση. Και τα κατάφερε, αφού έφυγε από την «Astana Arena» με το «διπλό», χάρις στο «χρυσό» γκολ του Ζέλσον Μάρτινς, στο 73ο λεπτό.

Μάλιστα, οι Νταμπλούχοι Ελλάδας έφτασαν μία… ανάσα από την επίτευξη και του δεύτερου ζητούμενου, μία επικράτηση με πολλά τέρματα, αλλά σ’ αυτόν τον τομέα ήταν άτυχοι, αφού οι φιλοξενούμενοι τελείωσαν τον αγώνα με τρία δοκάρια και μοιραίους τους Αγιούμπ Ελ Κααμπί και Μεντί Ταρέμι.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, πιέζοντας από τα πρώτα λεπτά και κρατώντας ψηλά τις γραμμές του, αναζητώντας γρήγορα συνδυασμούς στο επιθετικό τρίτο. Στο 4’ ο Τσικίνιο δοκίμασε το πόδι του από τα όρια της περιοχής, όμως το σουτ του ήταν άστοχο, ενώ στο 7’ ο Ποντένσε γέμισε από αριστερά και ο Ελ Κααμπί πήρε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα κατέληξε εκτός εστίας.

Η πίεση των «ερυθρόλευκων» συνεχίστηκε. Στο 14’ η προσπάθεια του Μαρτίνς κόντραρε, ενώ στο 19’ ο Αναρμπέκοφ πραγματοποίησε εντυπωσιακή απόκρουση σε κεφαλιά του Ελ Κααμπί. Λίγο αργότερα, στο 21’ το γκολ του Μαροκινού ακυρώθηκε λόγω οφσάιντ του Τσικίνιο στην αρχή της φάσης, με τον Αναρμπέκοφ να σταματά ξανά τον Ελ Κααμπί στο επόμενο λεπτό.

Η Καϊράτ απείλησε για πρώτη φορά στο 51’, με την κεφαλιά του Ζορζίνιο να φεύγει άουτ. Στο 60’ ο Τσικίνιο έπιασε εντυπωσιακό σουτ από μακριά, όμως ο Αναρμπέκοφ αντέδρασε εξαιρετικά, διώχνοντας με τις γροθιές του.

Στο τελευταίο ημίωρο ο Ολυμπιακός ανέβασε ρυθμό και με τον Μουζακίτη να αποτελεί πηγή δημιουργίας, πήρε ξεκάθαρα τον έλεγχο του αγώνα. Στο 73’, μετά από υπέροχη ατομική ενέργεια του νεαρού μέσου και εξαιρετική κάθετη του Ταρέμι, ο Μαρτίνς έφυγε από πλάγια θέση και πλάσαρε ιδανικά, στέλνοντας την μπάλα «από το μάτι της βελόνας» για το 1-0.

Η πίεση των Πειραιωτών κορυφώθηκε. Στο 76’ άγγιξαν το 2-0 σε δύο φάσεις μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, πρώτα ο Ταρέμι είδε το πλασέ του να αποκρούεται οριακά πριν η μπάλα χτυπήσει στο αριστερό δοκάρι κι έπειτα ο Ελ Κααμπί δεν κατάφερε με κεφαλιά να νικήσει τον εξαιρετικό Αναρμπέκοφ. Στο 79’ ο Μαροκινός φορ βρέθηκε ξανά σε θέση βολής σε αντεπίθεση τρεις εναντίον ενός, όμως ο τερματοφύλακας της Καϊράτ απέκρουσε και το σουτ αυτό, πριν η μπάλα προσκρούσει στο οριζόντιο δοκάρι.

Στο 85’ ο Πιρόλα έκανε καθοριστικό τάκλιν πάνω στον Σορόκιν, αποτρέποντας μια επικίνδυνη στιγμή για την άμυνα του Ολυμπιακού, ενώ στο 90’ ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί σημάδεψε για τρίτη φορά το δοκάρι της αντίπαλης εστίας, αφού πρώτα είχε εξουδετερώσει τον αντίπαλο τερματοφύλακα.

Διαιτητής: Χοσέ Μουνουέρα (Ισπανία)

Κίτρινες: 70’ Τουγιακμπάεφ - 14’ Έσε, 35’ Μπιανκόν

Καϊράτ Αλμάτι (Ραφαέλ Ουραζμπάχτιν): Αναρμπέκοφ, Ταπάλοφ (46’ Τουγιακμπάεφ), Σιρομπόκοφ, Σορόκιν, Μάτα, Γκλάζερ, Μπάιμπεκ (82’ Κασαμπουλάτ), Μρίνσκι, Ρικαρντίνιο (46’ Ζορζίνιο), Ζάρια (46’ Γκρόμικο), Εντμίλσον (82’ Στανόγιεφ).

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Ορτέγκα, Ροντινέι, Έσε (84’ Γκαρθία), Μουζακίτης, Τσικίνιο (62’ Ταρέμι), Μαρτίνς, Ποντένσε (62’ Στρεφέτσα), Ελ Κααμπί.