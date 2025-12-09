Ομάδες

Καϊράτ - Ολυμπιακός: Τα highlights της αναμέτρησης στο Καζακστάν για το Champions League
Onsports Team 09 Δεκεμβρίου 2025, 20:13
CHAMPIONS LEAGUE / Ολυμπιακός

Καϊράτ - Ολυμπιακός: Δείτε τα highlights από την πρώτη νίκη των «ερυθρόλευκων» στο φετινό Champions League.

Ο Ολυμπιακός κράτησε «ζωντανό» το όνειρο της εισόδου του στην πρώτη 24άδα της League Phase και της πρόκρισής του στα νοκ-άουτ του εφετινού Champions League, μετά την σπουδαία νίκη του επί της ΚαϊράτΑλμάτι με 1-0 στην... παγωμένη «Astana Arena» στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της διοργάνωσης.

Ο Ζέλσον Μάρτινς «υπέγραψε» με γκολ στο 73ο λεπτό την πρώτη νίκη των «ερυθρόλευκων» στην εφετινή League Phase (και πρώτη εκτός έδρας στο Champions League μετά από 10 χρόνια), με την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να έχει και δύο δοκάρια και να χάνει πάρα πολλές ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο, για να πετύχει μία πολύ πιο ευρεία νίκη.

Ο τρομερός Αναρμπέκοφ έκανε σπουδαίες επεμβάσεις, αλλά στη φάση του γκολ έχει κάνει λάθος, αφήνοντας ανοιχτή την κλειστή του γωνία, περιμένοντας σέντρα από εκείνο το σημείο από τον παίκτη του Ολυμπιακού. 

Δείτε τα highlights:


