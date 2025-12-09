Champions League: Η βαθμολογία μετά το Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός | Πού κρίθηκε πέρυσι η 24άδα

Eurokinissi

Σημαντική βαθμολογική «ανάσα» πήρε ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη του 1-0 επί της Καϊράτ Αλμάτι στην «Astana Arena» το απόγευμα της Τρίτης (09/12).

Οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να… σπάσουν το ρόδι στη φετινή παρουσία τους στο Champions League, καθώς στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase πήραν το «διπλό» 1-0 απέναντι στην Καϊράτ Αλμάτι.

«Χρυσός» σκόρερ για το «συγκρότημα» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν ο Ζέλσον Μάρτινς, ο οποίος μ’ ένα πανέμορφο τέρμα νίκησε τον εξαιρετικό Αναρμπέκοφ, ο οποίος μέχρι εκείνο το σημείο είχε όλες τις… λύσεις στα «προβλήματα» που του προκάλεσαν οι Πειραιώτες.

Πλέον, οι Νταμπλούχοι Ελλάδας έφτασαν τους 5 βαθμούς και διατήρησαν… ζωντανές τις ελπίδες τους για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Για να το καταφέρουν αυτό, θα πρέπει να τερματίσουν στην πρώτη 24άδα της ενιαίας βαθμολογίας.

Την περσινή σεζόν, το… όριο της πρόκρισης ήταν οι 11 βαθμοί, κάτι που σημαίνει πως οι Πειραιώτες μπορούν να ελπίζουν, αλλά για να στεφθεί από επιτυχία η προσπάθειά τους, θα πρέπει να κάνουν το απόλυτο στα δύο άλλα ματς που έπονται, αρχής γενομένης από το ματς με την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο «Γ. Καραϊσκάκης» στις 20 Ιανουαρίου και τέλος με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ, στις 28 του μηνός.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα του Ολυμπιακού:

Ολυμπιακός - Πάφος 0-0

Άρσεναλ - Ολυμπιακός 2-0

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 6-1

Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν 1-1

Ολυμπιακός - Ρεάλ 3-4

Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός 0-1

Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026: Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν (22:00)

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026: Άγιαξ - Ολυμπιακός (22:00)

Η βαθμολογία (σε 5 αγώνες)

Αρσεναλ 15

Παρί Σεν Ζερμέν 12

Μπάγερν 12

Ίντερ 12

Ρεάλ Μαδρίτης 12

Ντόρτμουντ 10

Τσέλσι 10

Σπόρτινγκ Λισαβόνας 10

----------------------------

Μάντσεστερ Σίτι 10

Αταλάντα 10

Νιούκαστλ 9

Ατλέτικο Μαδρίτης 9

Λίβερπουλ 9

Γαλατασαράι 9

Αϊντχόφεν 8

Τότεναμ 8

---------------------------

Λεβερκούζεν 8

Μπαρτσελόνα 7

Καραμπάγκ 7

Νάπολι 7

Μαρσέιγ 6

Γιουβέντους 6

Μονακό 6

Πάφος 6

---------------------------

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 6

Ολυμπιακός 5 (6 αγ.)

Μπριζ 4

Αθλέτικ Μπιλμπάο 4

Aϊντραχτ Φρανκφούρτης 4

Κοπεγχάγη 4

Μπενφίκα 3

Σλάβια Πράγας 3

Μπόντο Γκλιμτ 2

Βιγιαρεάλ 1

Καϊράτ 1 (6 αγ.)

Άγιαξ 0