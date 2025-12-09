Ολυμπιακός: Γιος γνωστής παρουσιάστριας στους Πειραιώτες

Onsports Team

Στο τμήμα σκάουτινγκ του Ολυμπιακού προστέθηκε πρώην σκάουτ του ΠΑΟΚ και της Φέγενορντ.

Μια ακόμα κίνηση ενίσχυσης του επιτελείου του προχώρησε ο Ολυμπιακός, βάζοντας στο τμήμα σκάουτινγκ ένα από τα πιο υποσχόμενα στελέχη του χώρου.

Συγκεκριμένα, εδώ και λίγο καιρό εντάχθηκε στους Πειραιώτες ο Χρήστο Ακκάς, ο οποίος είναι ο γιος της γνωστής δημοσιογράφου Βίκυς Χατζηβασιλείου και του επιχειρηματία Γιάννη Ακκά, αναλαμβάνοντας ρόλο αρχισκάουτερ.

Πριν τον Ολυμπιακό βρισκόταν στη Φέγενορντ, στην οποία πήγε από τον ΠΑΟΚ, όταν ο τότε τεχνικός διευθυντής των «ασπρόμαυρων», Φρανκ Άρνεσεν, ξεκίνησε τη συνεργασία του με τον ολλανδικό σύλλογο.

Στη Φέγενορντ ο Ακκάς πραγματοποίησε εξαιρετική δουλειά, συμμετέχοντας ενεργά σε σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις.

Μαζί με τον Ολυμπιακό, ο Ακκάς θα εργάζεται και για τις Νότιγχαμ και Ρίο Αβές, ομάδες ιδιοκτησίας του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο παππούς του, που υπήρξε ιδρυτής και επί χρόνια πρόεδρος του Κιλκισιακού, είχε διατελέσει και μέλος της ΕΠΟ.