Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός: Οι χαμένες ευκαιρίες των Πειραιωτών - Βίντεο
Onsports Team 09 Δεκεμβρίου 2025, 18:17
CHAMPIONS LEAGUE / Ολυμπιακός

Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός: Οι χαμένες ευκαιρίες των Πειραιωτών - Βίντεο

Καϊράτ - Ολυμπιακός: Δείτε τις ευκαιρίες που έχασαν οι Πειραιώτες για να σκοράρουν στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα στο Καζακστάν για το Champions League.  

Ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης κόντρα στην Καϊράτ Αλμάτι στην Αστάνα του Καζακστάν, δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει.

Για την ακρίβεια το έκανε μια φορά με τον Ελ Κααμπί, αλλά ο Τσικίνιο ήταν σε θέση οφσάιντ.

Δείτε βίντεο με τις σημαντικότερες φάσεις που δημιούργησαν οι «ερυθρόλευκοι»:

