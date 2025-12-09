Ομάδες

LIVE CHAT, Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός: Η κρίσιμη «μάχη» για το Champions League
Γιώργος Κυριακόπουλος Γιώργος Κυριακόπουλος 09 Δεκεμβρίου 2025, 17:12
Παρακολουθήστε και σχολιάστε στο Live Chat του Onsports το παιχνίδι Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Τη μεγαλύτερη πρόκληση της φετινής παρουσίας τους στην μεγάλη κεντρική σκηνή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου έχουν μπροστά τους οι Νταμπλούχοι Ελλάδας. Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στις υποχρεώσεις του στο Champions League, μια και το απόγευμα της Τρίτης (09/12) θα παίξει κόντρα στους Καζάκους, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase.

Το «συγκρότημα» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βρίσκεται από την Κυριακή (07/12) στην πρωτεύουσα της ασιατικής χώρας, ούτως ώστε να μπορέσει να εγκλιματιστεί καλύτερα στις ιδιαίτερες συνθήκες του παιχνιδιού. Οι Πειραιώτες ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους την Δευτέρα (08/12) το απόγευμα στην «Astana Arena», το μοναδικό στάδιο στο Καζακστάν που μπορεί να φιλοξενήσει μεγάλες διοργανώσεις αυτή την περίοδο, αφού έχει αναδιπλούμενη οροφή και συνθετικό χλοοτάπητα.

Άλλωστε, αυτό το διάστημα στην ασιατική χώρα επικρατούν πολικές συνθήκες, με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων να αναφέρουν πως την ώρα διεξαγωγής του αγώνα, η θερμοκρασία θα αγγίξει ακόμα και το -22 β. Κελσίου. Βέβαια, εντός της Arena, οι συνθήκες θα είναι σαφώς καλύτερες, αλλά δεν παύουν να θεωρούνται ακραίες, ακόμα και αυτή την περίοδο.

Παρακολουθήστε και σχολιάστε την αναμέτρηση Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός από το Live Chat του Onsports:


