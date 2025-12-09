Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός: Οι ενδεκάδες του αγώνα

Eurokinissi

Γνωστές έγιναν οι επιλογές των δύο προπονητών για τον αγώνα της Καϊράτ Αλμάτι με τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποφάσισε να ξεκινήσει στο βασικό σχήμα των Πειραιωτών τον Ντάνιελ Ποντένσε, αφού ο βραχύσωμος Πορτογάλος ξεπέρασε το πρόβλημα που αντιμετώπιζε και προτιμήθηκε έναντι του Γκαμπριέλ Στρεφέτσα.

Συγκεκριμένα, στο 4-2-3-1, ο Τζολάκης θα ξεκινήσει κάτω από τα δοκάρια, με τον Ροντινέι στα δεξιά και τον Ορτέγκα στα αριστερά. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο θα είναι οι Πιρόλα και Μπιανκόν, με τους Μουζακίτη και Έσε να βρίσκονται στον άξονα.

Το δεξί άκρο της επίθεσης του Ολυμπιακού αναμένεται να καλύψει ο Ζέλσον Μάρτινς, με τον Ντάνιελ Ποντένσε στα αριστερά, ενώ ρόλο επιτελικού μέσου θα έχει ο Τσικίνιο, που θα βρίσκεται πίσω από τον Ελ Κααμπί.

Στον πάγκο για τους «ερυθρόλευκους» θα βρίσκονται οι: Μπότης, Κουράκλης, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γιάρεμτσουκ, Ντάνι Γκαρθία, Σιπιόνι, Κοστίνια, Στρεφέτσα, Ονιεμαέτσι, Πνευμονίδης και Ταρέμι.

Όσον αφορά στις επιλογές του Ραφαέλ Ουραζμπαχτίν στο 4-2-3-1 ο Αναρμπέκοφ είναι στον «άσο». Ο Ταπάλοφ θα καλύψει το δεξί άκρο, ο Μάτα το αριστερό και οι Σιρομπόκοφ με τον Σορόκιν συνθέτουν το αμυντικό δίδυμο.

Στη μεσαία γραμμή θα είναι οι Γκλέιζερ και Μπάιμπεκ, ως «κόφτες», με τον Μρίνσκι στα δεξιά, τον Ζάρια στο άλλο «φτερό» και τον Ρικαρντίνιο πίσω από τον Εντμίλσον.

Την αποστολή της Καϊράτ συμπληρώνουν οι Μπους, Καλμούρζα, Κασαμπουλάτ, Κουργκίν, Σαντιμπέκοφ, Ζορζίνιο, Μαρτίνοβιτς, Στανόγεφ, Γκρόμικο, Τουγιακμπάεφ, ενώ εκτός αποστολής είναι ο Σατπάγεφ, αφού το «αστέρι» των Καζάκων είναι τιμωρημένος.