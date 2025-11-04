Ομάδες

Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν: Οι ενδεκάδες του αγώνα - Με Μουζακίτη οι «ερυθρόλευκοι»
Eurokinissi Sports
Γιώργος Κυριακόπουλος Γιώργος Κυριακόπουλος 04 Νοεμβρίου 2025, 21:02
CHAMPIONS LEAGUE / PSV Αϊντχόφεν / Ολυμπιακός

Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν: Οι ενδεκάδες του αγώνα - Με Μουζακίτη οι «ερυθρόλευκοι»

Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες του αγώνα Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν που θα διεξαχθεί το βράδυ της Τρίτης (04/11) στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Τις επιλογές τους για τις αρχικές ενδεκάδες της αναμέτρησης του φαληρικού γηπέδου έκαναν γνωστές οι Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Πέτερ Μπος. Ο Βάσκος κόουτς για τους γηπεδούχους προτίμησε τον Χρήστο Μουζακίτη στη μεσαία γραμμή αντί του τιμωρημένου Σαντιάγκο Έσε. Ο κόουτς των Πρωταθλητών Ολλανδίας ξεκινά το παιχνίδι με σύστημα 4-3-3.

Συγκεκριμένα, για τον Ολυμπιακό, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ διατήρησε το 4-2-3-1. Ο Κωνσταντής Τζολάκης θα είναι κάτω από τα δοκάρια, με τον Ροντινέι και τον Φρανσίσκο Ορτέγκα να καλύπτουν το δεξί και αριστερό άκρο, αντίστοιχα. Στο κέντρο της άμυνας θα είναι οι Παναγιώτης Ρέτσος και Λορένζο Πιρόλα.

Στη μεσαία γραμμή, όπως αναφέρουμε και πιο πάνω, ο Χρήστος Μουζακίτης θα είναι ο παρτενέρ του Ντάνι Γκαρθία, με τον Ζέλσον Μάρτινς στο δεξί «φτερό», τον Ντάνιελ Ποντένσε στο αριστερό και ο Τσικίνιο θα κινείται πίσω από τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Για την Αϊντχόφεν, ο Πέτερ Μπος επέλεξε το 4-3-3 με τον Κόβαρ στον «άσο». Ντεστ και Εντίν θα καλύπτουν τα δύο άκρα της άμυνας, ο πρώτος το δεξί και ο έτερος το αριστερό, ενώ οι Σχάουτεν και Γκασιορόφσκι συνθέτουν το δίδυμο μπροστά από την εστία.

Σύμφωνα με την UEFA, οι Φίρμαν, Μάουρο Τζούνιορ και Σαϊμπάρι θα είναι στη μεσαία γραμμή, όμως, ο τελευταίος θα αναλάβει τη δημιουργία του παιχνιδιού, με αποτέλεσμα να συγκλίνει. Οι Πέρισιτς και Μαν στα «φτερά» της επίθεσης και στην κορυφή θα βρίσκεται ο Τιλ.


