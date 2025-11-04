Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν: Τα πλάνα Μεντιλίμπαρ και Μπος για τον «τελικό» στο Champions League

Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει το Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τους Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Πέτερ Μπος να σχεδιάζουν τα πλάνα τους στην «σκακιέρα» του «Γ. Καραϊσκάκης».

Την πρώτη του νίκη στα «αστέρια» της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης αναζητά το βράδυ της Τρίτης (04/11) ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες υποδέχονται τους Πρωταθλητές Ολλανδίας και θέλουν να πάρουν το πρώτο «τρίποντο» στη League Phase, ούτως ώστε να αυξήσουν τις ελπίδες τους για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει μία σημαντική απουσία να διαχειριστεί. Ο Σαντιάγκο Έσε έχει τεθεί νοκ άουτ, λόγω τιμωρίας από την αποβολή του στον αγώνα με την Μπαρτσελόνα στην Ισπανία και δεν είναι στα πλάνα του Βάσκου κόουτς. Τη θέση του στο αρχικό σχήμα διεκδικούν οι Χρήστος Μουζακίτης και Λορένζο Σιπιόνι, με τον Έλληνα μέσο να έχει τον πρώτο λόγο.

Από εκεί και πέρα, κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Κωνσταντής Τζολάκης, με τους Παναγιώτη Ρέτσο και Λορένζο Πιρόλα να συνθέτουν το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Στα αριστερά αναμένεται να βρίσκεται ο Φρανσίσκο Ορτέγκα, με τον Ροντινέι να έχει ένα μικρό… προβάδισμα έναντι του Κοστίνια.

Στη μεσαία γραμμή, ο Ντάνι Γκαρθία περιμένει να μάθει τον… παρτενέρ του, ελέω της απουσίας του Σαντιάγκο Έσε, με τους Ντάνιελ Ποντένσε και Ζέλσον Μάρτινς να καλύπτουν τα δύο άκρα της επίθεσης. Στον άξονα θα είναι ο Τσικίνιο και στην κορυφή θα βρίσκεται ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Όσον αφορά στις σκέψεις του Πέτερ Μπος, το «αφεντικό» της Αϊντχόφεν είναι στην ευχάριστη θέση να μην αντιμετωπίζει προβλήματα απουσιών. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι πληροφορίες, ο κόουτς των Πρωταθλητών Ολλανδίας δεν αναμένεται να έχει εκπλήξεις στα πλάνα του.

Αυτό σημαίνει πως στον «άσο» θα είναι ο Κόβαρ, με τους Σχάουτεν, Γκασιορόφσκι, Εντίν και Ντεστ στο κέντρο της άμυνας. Οι Φίρμαν και Μάουρο Τζούνιορ θα αποτελέσουν το «δίδυμο» στη μεσαία γραμμή, με τον Σαϊμπάρι να είναι επιτελικός χαφ, οι Πέρισιτς και Μαν στα «φτερά» της επίθεσης και στην κορυφή θα βρίσκεται ο Τιλ.

Ο «άρχοντας» της αναμέτρησης

Η UEFA όρισε τον Γάλλο Κλεμάν Τουρπέν, διαιτητή της συνάντησης του Ολυμπιακού με την PSV Αϊντχόφεν. Συνεργάτες του θα είναι οι συμπατριώτες του Νικολά Ντανός και Μπενζαμέν Παζ ως βοηθοί, τέταρτος θα είναι ο Ρούντι Μπουκέ, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Ζερόμ Μπρισάρ και Νικολά Ρενβίλ.

Ώρα και κανάλι

Η σέντρα στον αγώνα Ολυμπιακός - PSV Αϊντχόφεν έχει οριστεί για το βράδυ της Τρίτης (04/11) στις 22:00. Τηλεοπτικά, το ματς θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 2HD.