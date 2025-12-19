Παναθηναϊκός: Συγκινεί ο Λεσόρ – «Πριν από έναν χρόνο νόμιζα πως όλα τελείωσαν… Θα επιστρέψω!»

Onsports team

Ο Γάλλος σέντερ παραδέχθηκε ότι τότε ένιωσε πως όλα είχαν τελειώσει, περιγράφοντας με ειλικρίνεια τα συναισθήματα που τον κατέκλυσαν.

Επίσης, στάθηκε ιδιαίτερα στη στήριξη που έχει δεχθεί από τον κόσμο, υπογραμμίζοντας ότι παραμένει δίπλα του μέχρι και σήμερα, ενώ ξεκαθάρισε πως, παρά το γεγονός ότι δεν μπορεί να προσδιορίσει το πότε, είναι βέβαιος ότι θα επιστρέψει ξανά στα παρκέ.

Exactly a year ago today I was in preparing for a game thinking to myself “you was on some bs these last two games gotta get your shit together and kill tonight” game start I was feeling great probably I had my best first half of that season at half time we was up 20 I was so… pic.twitter.com/lUNiLTYUmv — Mathias Lessort (@ThiasLsf) December 19, 2025

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Ματίας Λεσόρ:

«Ακριβώς πριν από ένα χρόνο, προετοιμαζόμουν για έναν αγώνα και σκεφτόμουν "ήσουν χάλια, αυτά τα δύο τελευταία παιχνίδια, πρέπει να τα συνέλθεις και να τα καταφέρεις απόψε". Στην αρχή του αγώνα ένιωθα υπέροχα. Πιθανότατα έκανα το καλύτερο πρώτο ημίχρονο της σεζόν. Στο ημίχρονο ήμασταν μπροστά με 20 πόντους. Ήμουν τόσο ενθουσιασμένος, όλη η ομάδα έπαιζε σκληρά. Επέστρεψα στην κυριαρχία μου και έπαιζα όπως έπρεπε. Όλα ήταν τέλεια. Λίγα λεπτά αργότερα, όλα αυτά ξεπεράστηκαν. Νόμιζα ότι όλα είχαν τελειώσει. Δούλεψα τόσο σκληρά για να τα καταφέρω και σε κλάσματα δευτερολέπτου τελείωσαν. Έχει περάσει ένας χρόνος και εσείς είστε ακόμα πίσω μου, εξακολουθείτε να με στηρίζετε, δίνοντάς μου δύναμη κάθε μέρα να συνεχίσω και να είμαι πιο πεινασμένος, τόσο όσοι δείχνουν αγάπη, όσο και όσοι πιστεύουν ότι τελείωσα και δεν θα είμαι ποτέ ο ίδιος. Η ζωή είναι τρελή και όλα μπορούν να αλλάξουν σε μια στιγμή. Μην θεωρείς τίποτα δεδομένο. Πράγματα που φαίνονται βασικά, όπως για μένα, το να παίζω, το να κάνω παιχνίδι, να προπονούμαι, να είμαι υγιής. Σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα. Καλή ή κακή, δεν έχει σημασία, θα είναι πάντα ξεχωριστή. Πήρα το μεγαλύτερο μάθημά μου εκείνη την ημέρα και κατά τη διάρκεια αυτού του έτους προσπάθησα να βγάλω το καλύτερο από την κατάστασή μου. Θα επιστρέψω. Πότε; Δεν ξέρω! Πώς; Σαν γ@μ#μ@ν0ς σκύλος».