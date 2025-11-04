Champions League, Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν: Ευρωπαϊκός «τελικός» στο Φάληρο

Eurokinissi Sports

Κρίσιμο είναι το παιχνίδι Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν για την League Phase του Champions League για την «ερυθρόλευκη» πορεία στο Champions League.

Τα… καλά του θα «βάλει» το βράδυ της Τρίτης (04/11) το «Γ. Καραϊσκάκης», καθώς στις 22:00 θα υποδεχθεί την αναμέτρηση Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν. Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν για την 4η αγωνιστική της League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, στην οποία πλέον κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό και μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην ευρωπαϊκή συνέχεια των ομάδων.

Το παιχνίδι του Φαλήρου έχει ένα τεράστιο «πρέπει» για τους Πρωταθλητές Ελλάδας. Το «συγκρότημα» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έχει «γευτεί» ακόμα τη χαρά της νίκης, αφού μετά την εντός έδρας ισοπαλία (0-0) με την Πάφο, ακολούθησαν οι ήττες από Άρσεναλ (2-0) και Μπαρτσελόνα (6-1), σε Λονδίνο και Βαρκελώνη, αντίστοιχα.

Αυτό σημαίνει πως οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στο τελευταίο… κομμάτι της ενιαίας βαθμολογίας με μόλις 1 βαθμό και «καίγονται» για το πρώτο τους «τρίποντο», προκειμένου να έχουν ελπίδες για τη συνέχεια.

Από την άλλη, οι Ολλανδοί έρχονται στο «Γ. Καραϊσκάκης» έπειτα από μία εξαιρετική νίκη. Συγκεκριμένα, πριν από δύο εβδομάδες, η ομάδα του Πέτερ Μπος διέλυσε 6-2 την πρωταθλήτρια Ιταλίας, Νάπολι, με αποτέλεσμα να βρίσκεται στην 16η θέση της βαθμολογίας με 4 βαθμούς συγκομιδή, σε τρεις αναμετρήσεις.

Αποστολή με Ορτέγκα

Το βράδυ της Δευτέρας (03/11) ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Ολυμπιακού και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κάνει τα πλάνα του, υπολογίζοντας κανονικά στις υπηρεσίες του Φρανσίσκο Ορτέγκα. Ο Αργεντίνος γυμνάστηκε σε φουλ ρυθμούς και είναι μεταξύ των «εκλεκτών» του Βάσκου.

Αντίθετα, εκτός έχει μείνει ο Σαντιάγκο Έσε, ο οποίος αποβλήθηκε στο προηγούμενο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα στην Ισπανία, ενώ δεν υπολογίζονται και οι Γκουστάβο Μάνσα, Ρούμπεν Βέζο, Γιουσούφ Γιαζίτσι και Ρεμί Καμπελά, οι οποίοι δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα.

Συγκεκριμένα, στην αποστολή του Ολυμπιακού μετέχουν οι: Πασχαλάκης, Κουρακλής, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μάρτινς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.

Ο «άρχοντας» της αναμέτρησης

Η UEFA όρισε τον Γάλλο Κλεμάν Τουρπέν, διαιτητή της συνάντησης του Ολυμπιακού με την PSV Αϊντχόφεν. Συνεργάτες του θα είναι οι συμπατριώτες του Νικολά Ντανός και Μπενζαμέν Παζ ως βοηθοί, τέταρτος θα είναι ο Ρούντι Μπουκέ, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Ζερόμ Μπρισάρ και Νικολά Ρενβίλ.

Ώρα και κανάλι

Η σέντρα στον αγώνα Ολυμπιακός - PSV Αϊντχόφεν έχει οριστεί για το βράδυ της Τρίτης (04/11) στις 22:00. Τηλεοπτικά, το ματς θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 2HD.