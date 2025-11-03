Champions League, Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν: Επική ατάκα Μπος - «Ανοίξτε την τηλεόραση»

Onsports Team

Ο προπονητής της Αϊντχόφεν Πέτερ Μπος μίλησε με ιδιαίτερη θέρμη για τον Ολυμπιακό, ενόψει του αγώνα των δύο ομάδων το βράδυ της Τρίτης (4/11, 22:00) στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Οι δύο ομάδες αναμετρώνται για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League και ο κόουτς των Ολλανδών επεσήμανε πως περιμένει να γίνει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι.

«Δεν είναι καθοριστικό, γιατί αυτό είναι το τέταρτο παιχνίδι. Δεν κρίνει την πρόκριση, αλλά είναι λογικό να είναι σημαντικό. Πρέπει να επιβιώσουμε μέσα από αυτά τα οκτώ ματς για να φτάσουμε στην ενδιάμεση φάση. Έτσι το βλέπουμε εμείς. Θα ήθελα να πω σε όλους, αν δεν μπορείτε να είστε εκεί, ανοίξτε την τηλεόραση. Θα είναι ένα πολύ ωραίο ματς.

Είναι σίγουρο ότι θα προκύψουν γκολ και θα γίνει ένα σπουδαίο παιχνίδι για όλους τους φίλους του ποδοσφαίρου», τόνισε ο 61χρονος προπονητής της PSV, για να εγκωμιάσει κατόπιν τους νταμπλούχους Ελλάδας για τον τρόπο με τον οποίο αγωνίστηκαν στις δύο προηγούμενες αγωνιστικές, στο «Έμιρεϊτς» με την Άρσεναλ και στο «Μονζουίκ» με την Μπαρτσελόνα.

«Νομίζω ότι έπαιξαν καλά και στις δύο περιπτώσεις. Κόντρα στην Μπαρτσελόνα έπαιξαν τολμηρά και καθήλωσαν την αντίπαλό τους. Είχαν επίσης καλύτερη απόδοση στο παιχνίδι μέχρι τη στιγμή της κόκκινης κάρτας. Το 6-1 ήταν πολύ κολακευτικό αποτέλεσμα για την Μπαρτσελόνα.

Καλά έπαιξαν ωστόσο και απέναντι στην Άρσεναλ. Έχουμε παίξει δύο φορές με την Άρσεναλ στο Λονδίνο και ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο να πιέσεις αυτή την ομάδα αλλά ο Ολυμπιακός το κατάφερε. Αυτό είναι εντυπωσιακό».

Όσον αφορά δε στον Ισμαΐλ Σαϊμπαρί ο Μπος είπε: «Δεν αρκεί για τον Ολυμπιακό να σταματήσει τον Σαϊμπαρί και για εμάς δεν είναι αρκετό να σταματήσουμε έναν ή δύο παίκτες του Ολυμπιακού επειδή αντιμέτωπες θα τεθούν δύο ομάδες.

Θα πρέπει να πετύχουμε ως ομάδα. Εάν είναι ο Ολυμπιακός απέναντι στον Σαϊμπαρί, δεν πρόκειται να κερδίσει ο Σαϊμπαρί. Ο μόνος τρόπος για να κερδίσουμε ματς είναι ως ομάδα». Ερωτηθείς για τη μία μέρα επιπλέον ξεκούραση που είχε η ομάδα του, ο Μπος σχολίασε: «Είναι όντως ένα πλεονέκτημα, αλλά όχι κάτι ανυπέρβλητο. Το έχουμε ζήσει κι εμείς αρκετές φορές στο παρελθόν».

Από πλευράς ποδοσφαιριστών μίλησε ο αρχηγός της ολλανδικής ομάδας, Μάουρο: «Είναι ξανά ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Ήρθαμε με αυτοπεποίθηση. Είμαστε σε καλή κατάσταση και αυτό είναι ένα ματς στο οποίο πρέπει να παίξουμε για τους τρεις βαθμούς».