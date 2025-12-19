AEK: Η… απογείωση της «OPAP Arena» στην ανατροπή κι ο χαμός στα αποδυτήρια (βίντεο)

INTIME SPORTS

Onsports team

Σε μια μυθική βραδιά, η ΑΕΚ έκανε μια επική ανατροπή απέναντι στην Κραϊόβα, νίκησε με 3-2 και πήρε την απευθείας πρόκριση στη φάση των «16» του Conference League.



Η «Ένωση» βρέθηκε να χάνει με 0-2, όμως κατάφερε να μειώσει με τον Ντομαγκόι Βίντα στο 65’ και ολοκλήρωσε την επιστροφή της με δύο γκολ στις καθυστερήσεις! Πρώτα ο Ντέρεκ Κουτέσα ισοφάρισε στο 90+8’ με κεφαλιά, έπειτα από εξαιρετική σέντρα του Νίκλας Ελίασον και στο 90+15’ ο Λούκα Γιόβιτς εκτέλεσε εύστοχα πέναλτι που κέρδισε ο Βίντα, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ.



Η κάμερα του ΑΕΚ TV ήταν στη Νέα Φιλαδέλφεια, καταγράφοντας τα παρασκήνια της αναμέτρησης, αλλά και το τρελό πάρτι που στήθηκε στις κερκίδες, στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια της OPAP Arena!