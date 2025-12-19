Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

AEK: Η… απογείωση της «OPAP Arena» στην ανατροπή κι ο χαμός στα αποδυτήρια (βίντεο)
INTIME SPORTS
Onsports team 19 Δεκεμβρίου 2025, 21:48
CONFERENCE LEAGUE / ΑΕΚ

AEK: Η… απογείωση της «OPAP Arena» στην ανατροπή κι ο χαμός στα αποδυτήρια (βίντεο)

Δείτε βίντεο με όλα τα παρασκήνια της μεγάλης ανατροπής και της επικής πρόκρισης της ΑΕΚ στους «16» του UEFA Conference League.

Σε μια μυθική βραδιά, η ΑΕΚ έκανε μια επική ανατροπή απέναντι στην Κραϊόβα, νίκησε με 3-2 και πήρε την απευθείας πρόκριση στη φάση των «16» του Conference League.

Η «Ένωση» βρέθηκε να χάνει με 0-2, όμως κατάφερε να μειώσει με τον Ντομαγκόι Βίντα στο 65’ και ολοκλήρωσε την επιστροφή της με δύο γκολ στις καθυστερήσεις! Πρώτα ο Ντέρεκ Κουτέσα ισοφάρισε στο 90+8’ με κεφαλιά, έπειτα από εξαιρετική σέντρα του Νίκλας Ελίασον και στο 90+15’ ο Λούκα Γιόβιτς εκτέλεσε εύστοχα πέναλτι που κέρδισε ο Βίντα, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ.

Η κάμερα του ΑΕΚ TV ήταν στη Νέα Φιλαδέλφεια, καταγράφοντας τα παρασκήνια της αναμέτρησης, αλλά και το τρελό πάρτι που στήθηκε στις κερκίδες, στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια της OPAP Arena!

Η παρακάμερα της επικής πρόκρισης! | AEK F.C.



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Ολυμπιακός - Βιλερμπάν 107-84: Βρήκε την ευκαιρία και… ξέσπασε!
1 ώρα πριν Ολυμπιακός - Βιλερμπάν 107-84: Βρήκε την ευκαιρία και… ξέσπασε!
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!
2 ώρες πριν Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!
CONFERENCE LEAGUE
AEK: Η… απογείωση της «OPAP Arena» στην ανατροπή κι ο χαμός στα αποδυτήρια (βίντεο)
3 ώρες πριν AEK: Η… απογείωση της «OPAP Arena» στην ανατροπή κι ο χαμός στα αποδυτήρια (βίντεο)
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός: Συγκινεί ο Λεσόρ – «Πριν από έναν χρόνο νόμιζα πως όλα τελείωσαν… Θα επιστρέψω!»
3 ώρες πριν Παναθηναϊκός: Συγκινεί ο Λεσόρ – «Πριν από έναν χρόνο νόμιζα πως όλα τελείωσαν… Θα επιστρέψω!»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved