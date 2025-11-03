Champions League, Ολυμπιακός - PSV Αϊντχόφεν: Με Ορτέγκα οι Πειραιώτες - Η αποστολή

Eurokinissi Sports

Το «παρών» στον αγώνα Ολυμπιακός - PSV Αϊντχόφεν θα δώσει ο Φρανσίσκο Ορτέγκα καθώς μετέχει στην αποστολή που ανακοίνωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Το βράδυ της Δευτέρας (03/11) ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Ολυμπιακού για τη «μάχη» της Τρίτης (04/11) με την PSV στο «Γ. Καραϊσκάκης». Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται τους Ολλανδούς, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League και αναζητούν το πρώτο τους «τρίποντο» στη διοργάνωση.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κάνει τα πλάνα του για τον ευρωπαϊκό «τελικό» που έχουν οι Πειραιώτες μπροστά τους, υπολογίζοντας κανονικά στις υπηρεσίες του Φρανσίσκο Ορτέγκα. Ο Αργεντίνος γυμνάστηκε σε φουλ ρυθμούς και είναι μεταξύ των «εκλεκτών» του Βάσκου.

Αντίθετα, εκτός έχει μείνει ο Σαντιάγκο Έσε, ο οποίος αποβλήθηκε στο προηγούμενο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα στην Ισπανία, ενώ δεν υπολογίζονται και οι Γκουστάβο Μάνσα, Ρούμπεν Βέζο, Γιουσούφ Γιαζίτσι και Ρεμί Καμπελά, οι οποίοι δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα.

Συγκεκριμένα, στην αποστολή του Ολυμπιακού μετέχουν οι: Πασχαλάκης, Κουρακλής, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μάρτινς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.

Η σέντρα στον αγώνα Ολυμπιακός - PSV Αϊντχόφεν έχει οριστεί για το βράδυ της Τρίτης (04/11) στις 22:00. Τηλεοπτικά, το ματς θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 2HD.