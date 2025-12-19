Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Έφυγε από τη ζωή ο πρώην προπονητής, Άγκε Χαρέιντε
Οnsports Τeam 19 Δεκεμβρίου 2025, 12:52
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Έφυγε από τη ζωή ο πρώην προπονητής, Άγκε Χαρέιντε

Ο Άγκε Χαρέιντε απεβίωσε την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου σε ηλικία 72 ετών, έπειτα από σκληρή μάχη με τον καρκίνο.

Θλίψη προκάλεσε στη φίλαθλη κοινή γνώμη η είδηση του θανάτου του Άγκε Χαρέιντε, ο οποίος είχε διαγνωστεί με όγκο στον εγκέφαλο και τελικώς έχασε τη "μάχη". 

Ο Άγκε Χαρέιντε μεταξύ άλλων κάθισε στον πάγκο της εθνικής Νορβηγίας την πενταετία 2003-08, ενώ είχε επίσης διευθύνει τη Δανία την τετραετία 2016-20 και τη Μάλμε.

Η τελευταία ομάδα που προπόνησε ο Νορβηγός προπονητής ήταν η Ισλανδία, την οποία ανέλαβε τον Απρίλιο του 2023 και αποχώρησε τον Νοέμβριο του 2024.
 
 

 

 



Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
Στο Telekom Center τα κορίτσια της Ερντέμ
Τώρα Στο Telekom Center τα κορίτσια της Ερντέμ
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός: Η αποστολή για το ματς με την Κηφισιά
36 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Η αποστολή για το ματς με την Κηφισιά
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
«Δίνει 10 εκατ. ευρώ για Μανδά ο Παναθηναϊκός»
49 λεπτά πριν «Δίνει 10 εκατ. ευρώ για Μανδά ο Παναθηναϊκός»
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ένας για όλους και όλοι για την W.I.N. Hellas
1 ώρα πριν Ένας για όλους και όλοι για την W.I.N. Hellas
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved