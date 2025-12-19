Έφυγε από τη ζωή ο πρώην προπονητής, Άγκε Χαρέιντε
Ο Άγκε Χαρέιντε απεβίωσε την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου σε ηλικία 72 ετών, έπειτα από σκληρή μάχη με τον καρκίνο.
Θλίψη προκάλεσε στη φίλαθλη κοινή γνώμη η είδηση του θανάτου του Άγκε Χαρέιντε, ο οποίος είχε διαγνωστεί με όγκο στον εγκέφαλο και τελικώς έχασε τη "μάχη".
Ο Άγκε Χαρέιντε μεταξύ άλλων κάθισε στον πάγκο της εθνικής Νορβηγίας την πενταετία 2003-08, ενώ είχε επίσης διευθύνει τη Δανία την τετραετία 2016-20 και τη Μάλμε.
Η τελευταία ομάδα που προπόνησε ο Νορβηγός προπονητής ήταν η Ισλανδία, την οποία ανέλαβε τον Απρίλιο του 2023 και αποχώρησε τον Νοέμβριο του 2024.
W wieku 72 lat zmarł znany norweski piłkarz, a później ceniony trener Age Hareide. W przeszłości pełnił funkcję selekcjonera reprezentacji swojego kraju, a także Danii oraz Islandii.— TVP SPORT (@sport_tvppl) December 19, 2025
W listopadzie ogłoszono, że zdiagnozowano u niego nowotwór mózgu. pic.twitter.com/MTDwNEdsAv