Έφυγε από τη ζωή ο πρώην προπονητής, Άγκε Χαρέιντε

Οnsports Τeam

Ο Άγκε Χαρέιντε απεβίωσε την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου σε ηλικία 72 ετών, έπειτα από σκληρή μάχη με τον καρκίνο.

Θλίψη προκάλεσε στη φίλαθλη κοινή γνώμη η είδηση του θανάτου του Άγκε Χαρέιντε, ο οποίος είχε διαγνωστεί με όγκο στον εγκέφαλο και τελικώς έχασε τη "μάχη".

Ο Άγκε Χαρέιντε μεταξύ άλλων κάθισε στον πάγκο της εθνικής Νορβηγίας την πενταετία 2003-08, ενώ είχε επίσης διευθύνει τη Δανία την τετραετία 2016-20 και τη Μάλμε.

Η τελευταία ομάδα που προπόνησε ο Νορβηγός προπονητής ήταν η Ισλανδία, την οποία ανέλαβε τον Απρίλιο του 2023 και αποχώρησε τον Νοέμβριο του 2024.