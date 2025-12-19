Ένας για όλους και όλοι για την W.I.N. Hellas
Ένας για όλους και όλοι για την W.I.N. Hellas, o celebrity αγώνας μπάσκετ για την Παγκόσμια ημέρα κατά της βίας των γυναικών
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου ο 6ος φιλανθρωπικός αγώνας PLAY 2 W.I.N. Celebrity Basketball Game, που διοργανώθηκε με Πλατινένιους Χορηγούς τη NAK Strategic Insurance Consultancy και την Panik Entertainment Group, υπό την Αιγίδα του Δήμου Κηφισιάς, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.
Φίλοι και υποστηρικτές της W.I.N. Hellas έδωσαν δυναμικά το «παρών» στο ΔΑΚ Πολιτείας, στηρίζοντας για μία ακόμη χρονιά τον σκοπό της Οργάνωσης: την ευαισθητοποίηση και την ενδυνάμωση των γυναικών απέναντι στην έμφυλη βία.
Η Πρόεδρος της W.I.N. Hellas, Μάντα Τσαγκιά – Παπαδάκου, δήλωσε:
«Η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών παραμένει σε μεγάλο βαθμό ακατάγγελτη, λόγω της ατιμωρησίας, της σιωπής, του κοινωνικού στίγματος και της ντροπής που την περιβάλλουν. Η βία αυτή επηρεάζει τις γυναίκες σε όλα τα στάδια της ζωής τους, στερώντας τους ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση, την εργασία και την προσωπική εξέλιξη. Παραμένει εμπόδιο για την ισότητα, την ανάπτυξη, την ειρήνη και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ορισμένες ομάδες γυναικών και κοριτσιών – όπως όσες βρίσκονται σε ευάλωτες καταστάσεις, μετανάστριες, γυναίκες με αναπηρίες ή σε ανθρωπιστικές κρίσεις – αντιμετωπίζουν ακόμη μεγαλύτερους κινδύνους. Η W.I.N. Hellas βρίσκεται δίπλα σε κάθε γυναίκα που έχει ανάγκη, δίνοντας φωνή, στήριξη και ελπίδα. Όλοι μαζί, γυναίκες και άνδρες, ενώνουμε δυνάμεις και δίνουμε σήμερα στο παρκέ έναν συμβολικό αγώνα για να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης ενάντια στη βία κατά των γυναικών».
Επίσης, παρευρέθηκαν η Αντιδήμαρχος Κηφισιάς Λίλα Δραγώνα, το ιδρυτικό μέλος της W.I.N. HellasΤσέρι Αλίμ, το μέλος των Daughters of Penelope Έλενα Σαβιολάκη , η Δικηγόρος της W.I.N. HellasΠέννυ Κονιτσιώτη κ.α.
Προπονητές της ομάδας «NAK Strategic Insurance Consultancy» ήταν ο Κατσιμπέρης Νίκος (NAK Strategic Insurance Consultancy), η Πρόεδρος της W.I.N. Hellas, Παπαδάκου Μάντα, ο Παπαπέτρου Γιώργος, ο Φραγκολιάς Κώστας και η Μαρία Ηλιάκη όπου για την ιστορία, ήταν και οι νικητές!
Δείτε εδώ τον αγώνα: