Στο Telekom Center τα κορίτσια της Ερντέμ

Με ποστάρισμα της η ΚΑΕ Παναθηναϊκός όχι μόνο συγχαίρει τα κορίτσια της Σελέν Ερντέμ για τον διπλό θρίαμβο επί του Ερυθρού Αστέρα αλλά τις καλεί όλες να βρεθούν στο Telekom Center, αύριο το απόγευμα, στην αναμέτρηση της Stoiximan GBL με τον Ηρακλή.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται αύριο το απόγευμα στο Telekom Center Athens τον Ηρακλή για τη Stoiximan GBL και η ομάδα του "τριφυλλιού" βρήκε τον καλύτερο τρόπο να επιβραβεύσει την ομάδα μπάσκετ γυναικών που πήρε την εντυπωσιακή πρόκριση επί του Ερυθρού Αστέρα στο EuroCup.

Η διοίκηση των 7 φορές πρωταθλητών Ευρώπης κάλεσε την ομάδα των γυναικών να βρεθεί στο γήπεδο και να αποθεωθεί όπως της αξίζει.

Αναλυτικά:

Συγχαρητήρια στη γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού μας για την πρόκρισή της στη φάση των 16 του EuroCup Γυναικών, έπειτα από τις δύο νίκες της επί του Ερυθρού Αστέρα.

Το Σάββατο, στον αγώνα με τον Ηρακλή (20/12, 18:15), η Σελέν Ερντέμ και οι αθλήτριές της θα βρεθούν στο Telekom Center Athens για να γιορτάσουμε όλοι μαζί αυτή την μεγάλη τους επιτυχία.

Σας περιμένουμε όλους στο «σπίτι» μας για να αποχαιρετήσουμε όλοι μαζί το 2025 με την τελευταία εντός έδρας αναμέτρηση της χρονιάς!