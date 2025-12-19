Επίσημο: Βγήκε από την Elite κατηγορία ο Σιδηρόπουλος

Οnsports Τeam

Η UEFA ανακοίνωσε τους νέους πίνακες διαιτησίας για το β' μισό της σεζόν 2025-26, με τον Τάσο Σιδηρόπουλο να είναι ο μόνος που δεν ανήκει πλέον στην Elite κατηγορία.

Χωρίς διαιτητή στην κορυφαία κατηγορία μετά από μία δεκαετία η Ελλάδα, καθώς ο Τάσος Σιδηρόπουλος υποβιβάστηκε από την UEFA στην Α' κατηγορία.

Ο Δωδεκανήσιος ρέφερι μάλιστα είναι ο μοναδικός διαιτητής της Elite που έπεσε κατηγορία για το β' μισό της φετινής σεζόν, ενώ προβιβάστηκαν οι Λάμπρεχτς (Βέλγιο), Κάβαναγκ (Αγγλία), Γουόλς (Σκωτία), Γιαμπλόνσκι (Γερμανία), Ρούμσας (Λιθουανία) και Ομπρένοβιτς (Σλοβενία).

Αναλυτικά ο νέος πίνακας των elite διαιτητών: