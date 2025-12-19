Ομάδες

Παναθηναϊκός: Οι «πράσινοι» μοίρασαν χαμόγελα, δώρα και στιγμές χαράς στο Νοσοκομείο Μητέρα
PANATHINAIKOS FC
Onsports team 19 Δεκεμβρίου 2025, 16:16
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Οι «πράσινοι» μοίρασαν χαμόγελα, δώρα και στιγμές χαράς στο Νοσοκομείο Μητέρα

Οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, μαζί με τον Τάκη Φύσσα, επισκέφθηκαν το Νοσοκομείο Μητέρα, όπου μοίρασαν χαμόγελα, δώρα και στιγμές χαράς στα παιδιά.

Μια ξεχωριστή ημέρα γεμάτη χαρά και συγκίνηση περίμενε τα παιδιά στο Νοσοκομείο Μητέρα.

Οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, μαζί με τον Αντιπρόεδρο της ομάδας Τάκη Φύσσα, βρέθηκαν στο Νοσοκομείο. Επισκέφθηκαν τους θαλάμους για να μοιράσουν δώρα, χαμόγελα κι όμορφες στιγμές, με τους μικρούς ήρωες να έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν και να φωτογραφηθούν με τους παίκτες.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός μοιράστηκες τις όμορφες στιγμές, μέσω ανάρτησής της στα social media:



