Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Οι διαιτητές της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL
Οnsports Τeam 19 Δεκεμβρίου 2025, 15:36
BASKET LEAGUE

Οι διαιτητές της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL

Η ΚΕΔ/ΕΟΚ ανακοίνωσε τους διαιτητές που θα "σφυρίξουν" τις αναμετρήσεις της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. 

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές που θα διευθύνουν τις αναμέτρησεις της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. 

Αναλυτικά:

Σάββατο 20/12

Άνω Μεράς 16.00 Μύκονος Betsson-ΑΕΚ Τηγάνης-Ζακεστίδης-Χατζημπαλίδης (Νιγιάννης)

PAOK Sports Arena 16.00 ΠΑΟΚ-Πανιώνιος Cosmorama Travel Καρπάνος-Λουλουδιάδης-Πολάτογλου (Παπαπέτρου)

Telecom Center 18.15 Παναθηναϊκός AKTOR-Ηρακλής Πουρσανίδης-Θεονάς-Σπυρόπουλος (Γερός)

Αλεξάνδρειο 18.15 Άρης Betsson-Περιστέρι Betsson Παπαπέτρου-Τζιοπάνος-Μαλαμάς (Σιμητόπουλος)

Κυριακή 21/12

ΣΕΦ 13.00 Ολυμπιακός-Κολοσσός Ρ. H Hotels Collection Συμεωνίδης-Χριστινάκης-Αθανασιάδης (Καλαρέμας)

Γ. Μπουρούσης 16.00 Καρδίτσα Ιαπωνική-Μαρούσι Chery Τσαρούχα-Σκανδαλάκης-Ζιώγας (Τέγα)



Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
Μεταγραφές: Επίσημο το μπαμ! Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τον Πάτρικ Μπέβερλι
20 λεπτά πριν Μεταγραφές: Επίσημο το μπαμ! Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τον Πάτρικ Μπέβερλι
BET
Επενδυτικές τράπεζες και αναλυτές για το deal Allwyn
44 λεπτά πριν Επενδυτικές τράπεζες και αναλυτές για το deal Allwyn
CONFERENCE LEAGUE
AEK για ΕΠΟ: «Τα συγχαρητήρια θα γίνουν αποδεκτά όταν καθαρίσουν τα «ακάθαρτα»»
2 ώρες πριν AEK για ΕΠΟ: «Τα συγχαρητήρια θα γίνουν αποδεκτά όταν καθαρίσουν τα «ακάθαρτα»»
BET
Sports Party* με το ντέρμπι ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός την Κυριακή από το Πάμε Στοίχημα
2 ώρες πριν Sports Party* με το ντέρμπι ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός την Κυριακή από το Πάμε Στοίχημα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved