Οι διαιτητές της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL
Η ΚΕΔ/ΕΟΚ ανακοίνωσε τους διαιτητές που θα "σφυρίξουν" τις αναμετρήσεις της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.
Αναλυτικά:
Σάββατο 20/12
Άνω Μεράς 16.00 Μύκονος Betsson-ΑΕΚ Τηγάνης-Ζακεστίδης-Χατζημπαλίδης (Νιγιάννης)
PAOK Sports Arena 16.00 ΠΑΟΚ-Πανιώνιος Cosmorama Travel Καρπάνος-Λουλουδιάδης-Πολάτογλου (Παπαπέτρου)
Telecom Center 18.15 Παναθηναϊκός AKTOR-Ηρακλής Πουρσανίδης-Θεονάς-Σπυρόπουλος (Γερός)
Αλεξάνδρειο 18.15 Άρης Betsson-Περιστέρι Betsson Παπαπέτρου-Τζιοπάνος-Μαλαμάς (Σιμητόπουλος)
Κυριακή 21/12
ΣΕΦ 13.00 Ολυμπιακός-Κολοσσός Ρ. H Hotels Collection Συμεωνίδης-Χριστινάκης-Αθανασιάδης (Καλαρέμας)
Γ. Μπουρούσης 16.00 Καρδίτσα Ιαπωνική-Μαρούσι Chery Τσαρούχα-Σκανδαλάκης-Ζιώγας (Τέγα)