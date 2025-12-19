Παναθηναϊκός AKTOR: Τσέντι Όσμαν, σαν να μην έλειψε μια μέρα (pics, vid)

Ο Τούρκος forward ξεπέρασε πλήρως τον τραυματισμό του και σε κάτι λιγότερο από έναν μήνα επέστρεψε στην αγωνιστική δράση και «ανέβασε» τον Παναθηναϊκό ακόμα περισσότερο, σε όλους τους τομείς.

Ένας τραυματισμός που «πλήγωσε» πολύ τον Παναθηναϊκό το τελευταίο διάστημα ήταν αυτός του Τσέντι Όσμαν.

Ο Τούρκος forward από το ξεκίνημα της σεζόν έδειξε να βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση όντας ένας εκ των κορυφαίων και πιο σταθερών παικτών της ομάδας του «τριφυλλιού».

Η άτυχη στιγμή

Στις 20 Νοεμβρίου, στον εντός έδρας αγώνα με την Ντουμπάι και κατά τη διάρκεια του πρώτου δεκαλέπτου ο Τσέντι Όσμαν υπέστη διάστρεμμα στο πόδι που είχε τραυματιστεί κατά τη διάρκεια του πρόσφατου EuroBasket και έμεινε εκτός δράσης για κάτι λιγότερο από έναν μήνα.

Μετά από αυτό το διάστημα ο Όσμαν επέστρεψε και επέστρεψε σαν να μην έλειψε ποτέ. Ο Τούρκος ξεπέρασε πλήρως τον τραυματισμό του, άφησε πίσω του το όλο πρόβλημα και ταξίδεψε κανονικά στην Τουρκία για τον αγώνα της περασμένης Τρίτης κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.

Η ώρα της επιστροφής

Και όπως φάνηκε ο Εργκίν Αταμάν είχε κάθε λόγο για να τον συμπεριλάβει στην αποστολή. Από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι του στο παρκέ του γηπέδου της Φενέρ έδειξε τι ακριβώς έλειψε όλο αυτό το διάστημα στον Παναθηναϊκό.

Εύκολοι πόντοι στο ανοικτό γήπεδο, καλύτερες συνθήκες στο transition παιχνίδι, απειλή από το τρίποντο (φέτος «εκτελεί» με το εντυπωσιακό 42,6%) και φυσικά βοήθεια στο κομμάτι των ριμπάουντ, αλλά και size στην άμυνα έτσι ώστε να «δένει» τους ψηλούς με τους κοντούς και να κάνει την αμυντική «μηχανή» της ομάδας του Παναθηναϊκού να λειτουργεί στο μέγιστο επίπεδο.

Οι αριθμοί του στη «διαβολοβδομάδα»

Στον αγώνα της Τουρκίας ο Όσμαν αγωνίστηκε για 25:04 λεπτά και είχε 11 πόντους με 2/4 δίποντα, ¼ τρίποντα, 4/5 βολές και 3 ριμπάουντ και ένα κλέψιμο, κάνοντας τον Εργκίν Αταμάν να τρίβει τα χέρια του. Σαράντα οκτώ ώρες αργότερα ο Παναθηναϊκός υποδέχθηκε στο Telekom Center την πρωτοπόρο της Λίγκας, Χάποελ Τελ Αβίβ, οι «πράσινοι» πήραν ακόμα μία εντυπωσιακή-εμφατική νίκη και ο Όσμαν έβαλε και πάλι φαρδιά, πλατιά την υπογραφή του. Ο Τούρκος παίκτης είχε 17 πόντους με 3/3 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 5/5 βολές, 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 24:24 λεπτά παρουσίας του στο παιχνίδι.

Με μια συνολική «ματιά», ο παίκτης του Παναθηναϊκού στην «διαβολοβδομάδα» που ολοκληρώνεται απόψε είχε 14 πόντους μέσο όρο, με 71,4% στα δίποντα, 33,3% στα τρίποντα, 90% στις βολές και 2.5 ριμπάουντ ανά ματς.

Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι ο Όσμαν αποτελεί έναν από τους πλέον κομβικούς παίκτες στη φαρέτρα του Εργκίν Αταμάν, ο οποίος μπορεί να δώσει βοήθειες σε διαφόρους τομείς του αγώνα. Κάτι που φάνηκε και χθες με τον Τούρκο να αγωνίζεται και στο «3» και στο «4» και να μαρκάρει όλους τους αντίπαλους παίκτες, πλήν φυσικά του «5». Την ίδια στιγμή στην επίθεση ο παίκτης του «τριφυλλιού» είναι ξεκάθαρο ότι διάγει την καλύτερη φάση της καριέρας του και αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που ο προπονητής του θέλει να το εκμεταλλευτεί στο έπακρο.

