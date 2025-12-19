Ομάδες

Ολυμπιακός: Η αποστολή για το ματς με την Κηφισιά
Οnsports Τeam 19 Δεκεμβρίου 2025, 13:53
SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Η αποστολή για το ματς με την Κηφισιά

Εκτός της αποστολής του αγώνα του Ολυμπιακού με την Κηφισιά ο Ποντένσε, "μέσα" ο Μπιανκόν. 

O Ολυμπιακός υποδέχεταιτην Κηφισιά στο Καραϊσκάκης (20/12, 20:30) για την 15η αγωνιστική τηςStoiximan Super League. 

Oι ερυθρόλευκοι ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους και ανακοίνωσαν την αποστολή τους, με τον Ντάνιελ Ποντένσε να είναι εκτός,  όπως και οι Πασχαλάκης, Μπρούνο και Καμπελά.

Φυσικά, διαθέσιμοι δεν είναι οι Μπρούνο και Ελ Κααμπί, που λείπουν στο Κόπα Άφρικα.

Στα θετικά νέα για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι η επιστροφή του Μπιανκόν, με τον Ισπανό προπονητή να βλέπει την άμυνά του γεμάτη.

Η αποστολή του Ολυμπιακού:

Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Μάνσα, Ρέτσος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Σιποόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.



