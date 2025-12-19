«Δίνει 10 εκατ. ευρώ για Μανδά ο Παναθηναϊκός»

Οnsports Τeam

Είδηση... βόμβα από ιταλικό δημοσίευμα που τονίζει ότι η ομάδα του Παναθηναϊκού δίνει 10 εκατομμύρια ευρώ για να κάνει δικό της τον Έλληνα τερματοφύλακα.

Το όνομα του Χρήστου Μανδά μοιάζει να είναι το πιο hot αυτή τη στιγμή, στην ελληνική μεταγραφική επικαρότητα με την ομάδα του Παναθηναϊκού να φέρεται διατεθειμένη να τινάξιε την μπάνακ στον αέρα για να κάνει δικό της τον Έλληνα τερματοφύλακα.

Η πρόθεση της ελληνικής ομάδας είναι γνωστή εδώ και αρκετό καιρό με τα ιταλικά δημοσιεύματα να πάνε το θέμα ένα βήμα παραπέρα.

Το «thelaziali.com» λοιπόν αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός είναι αυτή την στιγμή η ομάδα που έχει το προβάδισμα για την απόκτησή του, αφού είναι διατεθειμένος να προσφέρει ακόμα και 10 εκατ. ευρώ, ποσό που ικανοποιεί φυσικά τους «Αετούς».

Όπως μάλιστα τονίζεται, η Τζένοα θέλει να πάρει τον Μανδά με την μορφή δανεισμού και έτσι οι «πράσινοι» είναι οι μόνοι που δείχνουν πρόθυμοι να δαπανήσουν ένα μεγάλο ποσό για την αγορά του, κάτι που αποτελεί φυσικά επιθυμία της Λάτσιο.