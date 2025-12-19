Πολωνικά ΜΜΕ: «Παναθηναϊκός για Σέχου»

Οnsports Τeam

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πολωνία, ο Παναθηναϊκός εναδιφέρεται για την απόκτηση του 27χρονου διεθνή Αλβανού χαφ, Γιούλιαν Σέχου.

Ο 27χρονος Αλβανός διεθνής χαφ της Βίντζεφ, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στην Πολωνία και συγκεκριμένα το «goal.pl» βρίσκεται στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού για την ενίσχυση του «τριφυλλιού» στον άξονα. Τη φετινή σεζόν, ο Γιούλιαν Σέχου διανύει εξαιρετική πορεία με την ομάδα του, έχοντας καταγράψει 20 εμφανίσεις, σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό τέσσερα γκολ και τέσσερις ασίστ, όντας ο τρίτος σκόρερ της Βίντζεφ και ο πιο επιδραστικός των Πολωνών έως τώρα.

Το εν λόγω δημοσίευμα υποστηρίζει βέβαια πως εκτός από τον Παναθηναϊκό, ενδιαφέρον για την περίπτωσή του, έχουν δείξει και από το MLS και συγκεκριμένα η Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι αλλά και η Βαλένθια από τη La Liga.

Πάντως το... αγκάθι στην περίπτωση του παίκτη και της ομάδας του είναι οικονομικό, μιας και οι πληροφορίες λένε ότι ο σύλλογος δεν είναι σε θέση να καλύψει τις οικονομικές απαιτήσεις του παίκτη και γι αυτόν τον λόγο προσπαθεί να προχωρήσει σε πώληση.

Αξίζει να αναφερθεί πως το 2017 ο Σέχου δοκιμάστηκε από τον ΠΑΣ Γιάννινα αλλά δεν εντάχθηκε στην ομάδα λόγω της μη ύπαρξης θέσης ξένου, ενώ στην συνέχεια πήγε στον Πανηλειακό, με την φανέλα του οποίου δεν αγωνίστηκε ποτέ.