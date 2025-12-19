«Πόλεμος» στη EuroLeague: Καταγγέλλει τη Μακάμπι η Βαλένθια

Οnsports Τeam

Πολύ άσχημη τροπή πήρε η χθεσινή νίκη της Μακάμπι επί της Βαλένθια στο Ισραήλ, με την ομάδα των Ισπανών να καταγγέλλει τους Ισραηλινούς για τακτικές που προσβάλουν τη Λίγκα, που δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα στο προϊόν και τόνισε ότι θα προβεί άμεσα σε καταγγελία.

Η ανακοίνωση της Βαλένθια:

«Η Βαλένθια, η οποία βρισκόταν σε επικοινωνία με την Euroleague καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, θα υποβάλει επίσημη καταγγελία αύριο, παρέχοντας φωτογραφικά στοιχεία, σχετικά με την αγενή συμπεριφορά των οπαδών της Μακάμπι.

Συμπεριφορές όπως η σημερινή, με ρατσιστικές προσβολές και επαναλαμβανόμενες λεκτικές προσβολές προς τον σύλλογο και τον προπονητή μας, Πέδρο Μαρτίνεθ, ακόμη και την παρεμπόδισή του να δώσει συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα στην τηλεόραση, βλάπτουν όχι μόνο τον ανταγωνισμό αλλά και το άθλημά μας γενικότερα και είναι εντελώς απαράδεκτες σε ένα γήπεδο μπάσκετ|.