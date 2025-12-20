Τένις: Τέλος εποχής για τον σπουδαίο Σταν Βαβρίνκα – Αποσύρεται μετά το 2026!

Eurokinissi

Onsports team

Ο Σταν Βαβρίνκα ανακοίνωσε ότι το 2026 θα είναι η τελευταία του χρονιά στην ενεργό δράση, ολοκληρώνοντας μια σπουδαία καριέρα με διακρίσεις στο κορυφαίο επίπεδο του παγκοσμίου τένις.

Ο σπουδαίος Ελβετός τενίστας μπορεί να βρέθηκε στην… σκιά του Ρότζερ Φέντερερ, δεν παύει, όμως, να άφησε το αποτύπωμα του στο άθλημα.

Ο Βαβρίνκα ήταν από τους τενίστας που κατάφεραν να σπάσουν την κυριαρχία των Φέντερερ, Ναδάλ και Τζόκοβιτς στα Grand Slam, κατακτώντας τρία! Συγκεκριμένα, νίκησε στο Australian Open το 2014, στο Roland Garros το 2015 και στο US Open το 2016.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Stan «The Man» κέρδισε 16 τίτλους ATP, με τελευταίο αυτόν στη Γενεύη το 2017, ενώ τον Ιανουάριο του 2014 έφτασε στο Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης.

Τον περασμένο Νοέμβριο είχαμε την ευκαιρία να τον απολαύσουμε και στην Ελλάδα, καθώς πήρε μέρος στο Hellenic Championship ATP250.