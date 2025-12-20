Βόλος: Με Χάμουλιτς η αποστολή για τον αγώνα με τον Παναιτωλικό

INTIME SPORTS

Δύο «βασικές» επιστροφές θα έχει ο προπονητής του Βόλου, Χουάν Φεράντο, στον σαββατιάτικο (20/12, 18:00) αγώνα με τον Παναιτωλικό στο «Πανθεσσαλικό» για την 15η αγωνιστική της Super League.

Ο Σαΐντ Χάμουλιτς ξεπέρασε τον τραυματισμό του και αναμένεται να ξεκινήσει ξανά στην κορυφή της επίθεσης, ενώ ο Γιάννης Κάργας εξέτισε την ποινή του και θα είναι ο ένας απ’ τους δύο στόπερ της θεσσαλικής ομάδας.

Αναλυτικά η αποστολή του Βόλου: Σιαμπάνης, Γραμματικάκης, Μύγας, Κάργας, Χέρμανσον, Τριανταφύλλου, Τασιούρας, Τσοκάνης, Γρόσδης, Κόμπα, Βαϊνόπουλος, Μπουζούκης, Κύρκος, Μαρτίνες, Πίντσι, Ασεχνούν, Χουάνπι, Λάμπρου, Μακνί και Χάμουλιτς.