Βαθμολογία Euroleague: Πήρε… ανάσα ο Ολυμπιακός, ανέβηκε στο 9-7 – Όλα τα αποτελέσματα

INTIME SPORTS

Onsports team

Δείτε πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία, μετά την ολοκλήρωση της 5ης «διπλής» εβδομάδας στη Euroleague – Στο 9-7 ο Ολυμπιακός, δύο νίκες περισσότερες έχει ο Παναθηναϊκός AKTOR.

Ο Ολυμπιακός είχε μια μεγάλη ευκαιρία κόντρα στη Βιλερμπάν να βγάλει αντίδραση και δεν την άφησε να πάει χαμένη.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν 107-84 κι επέστρεψαν στις νίκες μετά από τρεις σερί ήττες. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πήρε μια νίκη που την είχε πολύ μεγάλη ανάγκη, μετά τις τελευταίες κακές εμφανίσεις και βελτίωσε το ρεκόρ της στο 9-7.

Την επόμενη αγωνιστική ο Ολυμπιακός θα παίξει με τη Βίρτους στην Μπολόνια, θέλοντας να αρχίσει να «χτίζει» σερί, το οποίο θα του επιτρέψει να κοιτάξει ψηλότερα. Χωρίς εκτός έδρας νίκη (0-10) παραμένει η Βιλερμπάν, η οποία είναι στο 4-13.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR, μετά τις νίκες επί της Φενέρμπαχτσε και της Χάποελ Τελ Αβίβ, ανέβηκε στο 11-6 και βρίσκεται στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας.

Τα αποτελέσματα της 17ης αγωνιστικής

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βαλένθια 85-82

Παναθηναϊκός AKTOR – Χάποελ Τελ Αβίβ 93-82

Αρμάνι Μιλάνο – Φενέρμπαχτσε 72-87

Ρεάλ Μαδρίτης – Παρί 95-90

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου

Αναντολού Εφές – Ντουμπάι 76-80

Ζαλγκίρις – Παρτίζαν 109-68

Μονακό – Μπάγερν Μονάχου 103-77

Ολυμπιακός – Βιλερμπάν 107-84

Μπαρτσελόνα – Μπασκόνια 134-124 (97-97κ.α., 106-106 παρ., 122-122 2παρ.)

(97-97κ.α., 106-106 παρ., 122-122 2παρ.) Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια 90-89

Η βαθμολογία (σε 17 αγώνες)