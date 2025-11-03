Champions League: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα με Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν και Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης

EUROKINISSI

Δείτε το τηλεοπτικό πρόγραμμα της 4ης αγωνιστική στη League Phase του Champions League, όπου ο Ολυμπιακός υποδέχεται την PSV Αϊντχόφεν, σε ένα καθοριστικό ματς.

Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν τη φορμαρισμένη ολλανδική ομάδα, στοχεύοντας στην πρώτη του νίκη στον ενιαίο όμιλο.

Η αναμέτρηση είναι καθοριστική για τον Ολυμπιακό, ο οποίος δεν έχει άλλα περιθώρια, αν θέλει να βρεθεί στα νοκ άουτ ματς της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για την Τρίτη (04/11), όπου θα γίνουν επίσης και δύο μεγάλα ματς. Ο λόγος για τα Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης και Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Champions League

Τρίτη 4 Νοεμβρίου

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (18:30, COSMOTE SPORT 1HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (19:45, COSMOTE SPORT 1HD)

Νάπολι - Άιντραχτ Φρανκφούρτης (19:45, COSMOTE SPORT 3HD)

Σλάβια Πράγας - Άρσεναλ (19:45, COSMOTE SPORT 5HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Show Pregame Ολυμπιακός-PSV Αϊντχόφεν» (21:00, COSMOTE SPORT 2HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (22:00, COSMOTE SPORT 1HD)

Ολυμπιακός - PSV Αϊντχόφεν (22:00, COSMOTE SPORT 2HD)

Λίβερπουλ - Ρεάλ Μαδρίτης (22:00, COSMOTE SPORT 3HD & 4Κ)

Παρί Σεν Ζερμέν - Μπάγερν Μονάχου (22:00, COSMOTE SPORT 5HD & START)

Γιουβέντους - Σπόρτινγκ Λισαβόνας (22:00, COSMOTE SPORT 6HD)

Τότεναμ - Κοπεγχάγη (22:00, COSMOTE SPORT 7HD)

Ατλέτικο Μαδρίτης - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (22:00, COSMOTE SPORT 8HD)

Μπόντο Γκλιμτ - Μονακό (22:00, COSMOTE SPORT 9HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (Τετάρτη 5/11, 00:05, COSMOTE SPORT 1HD)

Τετάρτη 5 Νοεμβρίου