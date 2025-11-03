Champions League: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα με Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν και Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης
Δείτε το τηλεοπτικό πρόγραμμα της 4ης αγωνιστική στη League Phase του Champions League, όπου ο Ολυμπιακός υποδέχεται την PSV Αϊντχόφεν, σε ένα καθοριστικό ματς.
Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν τη φορμαρισμένη ολλανδική ομάδα, στοχεύοντας στην πρώτη του νίκη στον ενιαίο όμιλο.
Η αναμέτρηση είναι καθοριστική για τον Ολυμπιακό, ο οποίος δεν έχει άλλα περιθώρια, αν θέλει να βρεθεί στα νοκ άουτ ματς της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για την Τρίτη (04/11), όπου θα γίνουν επίσης και δύο μεγάλα ματς. Ο λόγος για τα Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης και Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου.
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Champions League
Τρίτη 4 Νοεμβρίου
- Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (18:30, COSMOTE SPORT 1HD)
- Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (19:45, COSMOTE SPORT 1HD)
- Νάπολι - Άιντραχτ Φρανκφούρτης (19:45, COSMOTE SPORT 3HD)
- Σλάβια Πράγας - Άρσεναλ (19:45, COSMOTE SPORT 5HD)
- Εκπομπή «UEFA Champions League Show Pregame Ολυμπιακός-PSV Αϊντχόφεν» (21:00, COSMOTE SPORT 2HD)
- Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (22:00, COSMOTE SPORT 1HD)
- Ολυμπιακός - PSV Αϊντχόφεν (22:00, COSMOTE SPORT 2HD)
- Λίβερπουλ - Ρεάλ Μαδρίτης (22:00, COSMOTE SPORT 3HD & 4Κ)
- Παρί Σεν Ζερμέν - Μπάγερν Μονάχου (22:00, COSMOTE SPORT 5HD & START)
- Γιουβέντους - Σπόρτινγκ Λισαβόνας (22:00, COSMOTE SPORT 6HD)
- Τότεναμ - Κοπεγχάγη (22:00, COSMOTE SPORT 7HD)
- Ατλέτικο Μαδρίτης - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (22:00, COSMOTE SPORT 8HD)
- Μπόντο Γκλιμτ - Μονακό (22:00, COSMOTE SPORT 9HD)
- Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (Τετάρτη 5/11, 00:05, COSMOTE SPORT 1HD)
Τετάρτη 5 Νοεμβρίου
- Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (19.00, COSMOTE SPORT 1HD)
- Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (19:45, COSMOTE SPORT 1HD)
- Πάφος – Βιγιαρεάλ (19:45, COSMOTE SPORT 2HD)
- Καραμπάγκ – Τσέλσι (19:45, COSMOTE SPORT 3HD)
- Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (22:00, COSMOTE SPORT 1HD)
- Μάντσεστερ Σίτι – Ντόρτμουντ (22:00, COSMOTE SPORT 2HD & 4Κ)
- Κλαμπ Μπριζ – Μπαρτσελόνα (22:00, COSMOTE SPORT 3HD)
- Μπενφίκα – Λεβερκούζεν (22:00, COSMOTE SPORT 5HD & START)
- Άγιαξ – Γαλατάσαραϊ (22:00, COSMOTE SPORT 6HD)
- Ίντερ – Καϊράτ Αλμάτι (22:00, COSMOTE SPORT 7HD)
- Μαρσέιγ – Αταλάντα (22:00, COSMOTE SPORT 8HD)
- Νιούκαστλ – Μπιλμπάο (22:00, COSMOTE SPORT 9HD)
- Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (Πέμπτη 6/11, 00.05, COSMOTE SPORT 1HD)