Κριμίλη στο Onsports: «Μεγάλη πρόκριση για εμάς, κοιτάμε μπροστά»

Η κορυφαία του Παναθηναϊκού στη χθεσινή μεγάλη πρόκριση επί του Ερυθρού Αστέρα μέσα στο Βελιγράδι, μίλησε στο Onsports κρατώντας την μπάλα χαμηλά.

Ο Παναθηναϊκός χθες το απόγευμα στο Βελιγράδι έγραψε ιστορία. Η ομάδα της Σελίν Ερντέμ κατάφερε να πετύχει και δεύτερη νίκη επί του Ερυθρού Αστέρα, αυτή τη φορά εκτός έδρας με σκορ 69-68 και έπειτα από το 85-76 του πρώτου αγώνα στην Αθήνα πήρε το εισιτήριο για τη συνέχεια της διοργάνωσης, πετώντας εκτός το φαβορί για την κατάκτηση της διοργάνωσης.

Επόμενος αντίπαλος για τον Παναθηναϊκό είναι η Πολωνική Ζαγκλεμπιέ Σόσνοβιετς που είχε νικήσει την Κέλτερν με 83-75 στο πρώτο ματς ενώ τη νίκησε και εκτός έδρας με 79-80. Ο πρώτος αγώνας γίνεται εκτός έδρας στις 15 Ιανουαρίου και ο επαναληπτικός διεξάγεται στις 22 Ιανουαρίου στην Αθήνα.

Κορυφαία για την ομάδα του Παναθηναϊκού ήταν η Κριμίλη που είχε 21 πόντους και 7 ριμπάουντ, ούσα καθοριστική για την τελική έκβαση της αναμέτρησης και την πρόκρισης.

Η Ιωάννα Κριμίλη την επόμενη ημέρα της μεγάλης πρόκρισης μίλησε στο Onsports.gr σχολιάζοντας την ιστορική πρόκριση της ομάδας της.

«Ηταν μια μεγάλη νίκη για εμάς, και ξέραμε την βαρύτητα του παιχνιδιού από το πρώτο λεπτό. Θεωρώ ότι οι προπονητές μας είχαν κάτι εξαιρετικό scouting, και ξέραμε ότι το παιχνίδι θα έχει πολλές διακυμάνσεις και θα πρέπει να μείνουμε ψύχραιμες» είπε χαρακτηριστικά η παίκτρια του «τριφυλλιού».

Στη συνέχεια έδωσε τα εύσημα στην προπονήτριά της λέγοντας πως: «Στις δύσκολες στιγμές μείναμε ενωμένες και η coach έκανε φοβερή δουλειά και μας κράτησε ψύχραιμες και με καθαρό μυαλό».

Όσο για τη συνέχεια, η Κριμίλη είπε: « Ηταν μια μεγάλη νίκη αλλά τώρα πρέπει να το ξεχάσουμε γιατί έχουμε μπροστά μας και άλλους σημαντικούς αγώνες και πρέπει να μείνουμε προσηλωμένες στον στόχο μας».