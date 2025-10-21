Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Μείωσε ο Ελ Κααμπί με εύστοχο πέναλτι - Απίστευτη κόκκινη σε Έσε

Νέο ενδιαφέρον στον αγώνα έδωσε ο Μαροκινός επιθετικός.

Ξανά στη διεκδίκηση του παιχνιδιού μπήκε ο Ολυμπιακός κόντρα στην Μπαρτσελόνα στον αγώνα για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Συγκεκριμένα, στο 54ο λεπτό οι «ερυθρόλευκοι» σκόραραν στο Ολυμπιακό Στάδιο της Βαρκελώνης, χάρις στην εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Μάλιστα, νωρίτερα, ο Μαροκινός είχε σκοράρει με το κεφάλι, αλλά το τέρμα του δεν μέτρησε.

Ο λόγος είχε να κάνει με το γεγονός πως δευτερόλεπτα πριν την κεφαλιά του Ελ Κααμπί, η μπάλα είχε βρει στο χέρι του Έρικ Γκαρθία και ο διαιτητής υπέδειξε την παράβαση μετά τη χρήση του VAR.

Απίστευτη κόκκινη σε Έσε

Τρία λεπτά μετά το εύστοχο πέναλτι του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, δημιουργήθηκαν νέα δεδομένα στον αγώνα. Ο λόγος έχει να κάνει με την απίστευτη κόκκινη κάρτα που βγήκε από τον διαιτητή στον Σαντιάγκο Έσε.

Ο Αργεντίνος μέσος του Ολυμπιακού δέχθηκε φάουλ από τον Κασαδό, έμεινε όρθιος και στην προσπάθειά του να ξεφύγει από το μαρκάρισμα, φάνηκε να χτυπά τον αμυντικός της Μπαρτσελόνα στο πρόσωπο.

Αυτός βρέθηκε εύκολα στο έδαφος, ο διαιτητής υπέδειξε φάουλ για τους Καταλανούς, έβγαλε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Σαντιάγκο Έσε και τον απέβαλε. Μάλιστα, από την στιγμή που ήταν φάση για κίτρινη κάρτα δεν μπορούσε να κληθεί ο διαιτητής στο VAR.