Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα Μεντιλίμπαρ για το ματς της Βαρκελώνης

Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες των Χάνσι Φλικ και Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Ο Βάσκος τεχνικός του Ολυμπιακού προτίμησε να ξεκινήσει στο αρχικό σχήμα τον Ντάνι Γκαρθία στον άξονα, δίπλα στον Σαντιάγκο Έσε, ενώ στα άκρα της επίθεσης θα επιστρέψει ο Ζέλσον Μάρτινς, με τον Ντάνιελ Ποντένσε να καλύπτει το άλλο.

Συγκεκριμένα, στο σύστημα 4-2-3-1 ο Κωνσταντής Τζολάκης θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Στο κέντρο της άμυνας θα είναι οι Παναγιώτης Ρέτσος και Λορένζο Πιρόλα, με τον Κοστίνια στα δεξιά και τον Ορτέγκα στα αριστερά.

Στη μεσαία γραμμή θα είναι οι Ντάνι Γκαρθία και Σαντιάγκο Έσε, με τον Ντανιέλ Ποντένσε στα αριστερά, τον Ζέλσον Μάρτινς στα δεξιά και τον Τσικίνιο πίσω από τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί που θα είναι ο μοναδικός προωθημένος.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Μπαρτσελόνα! / Our line-up for today’s match against Barcelona! ?⚪️#OlympiacosFC #BARCAOLY #UCL pic.twitter.com/lfp7VeRmci — Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 21, 2025

Από την άλλη, ο Χάνσι Φλικ θα ξεκινήσει την ομάδα του με τον Σέζνι στον «άσο». Ο Κουντέ θα καλύψει το δεξί άκρο και ο Μπαλντέ το αριστερό. Στο κέντρο της άμυνας θα είναι οι Κουμπαρσί και Ερίκ Γκαρθία.

Οι Κασάδο και Πέδρι θα είναι πιο μπροστά τους στη μεσαία γραμμή, με τον Γιαμάλ στα δεξιά, τον Φερμίν Λόπεθ στα αριστερά και πίσω από τον Ράσφορντ θα είναι ο Ντρο Φερνάντεθ, 17χρονος μέσος.