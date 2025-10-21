Πέιν: «Η Κουτάισι είναι ομάδα που δεν μπορείς να υποτιμήσεις, θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας»

Onsports team

Με την Κουτάισι θα αναμετρηθεί την Τετάρτη (22/10, 19:30, ΕΡΤ 2) το Περιστέρι στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», για την 2η αγωνιστική της φάσης τνω ομίλων του FIBA Europe Cup.

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος εκτός του Κώστα Παπαδάκη που βρίσκεται στο στάδιο της αποθεραπείας του, έχει όλους τους παίκτες στη διάθεση του.

«Η Κουτάισι διαθέτει δυο πολύ καλούς Αμερικανούς (Μπράουνιγκ και Μπόικιν) που παίζουν σκληρά και είναι καλοί σουτέρ» υποστήριξε αρχικά ο Ομάρ Πέιν, για την αναμέτρηση με την ομάδα από τη Γεωργία.

Και συμπλήρωσε: «Είναι μια ομάδα που δεν μπορείς να την υποτιμήσεις, γιατί πάντα μπορούν να επιστρέψουν στο παιχνίδι. Οπότε, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να τους κερδίσουμε, παλεύοντας 40 λεπτά και να παίξουμε σαν ομάδα. Νομίζω πως αν το κάνουμε αυτό, θα φύγουμε με τη νίκη από το παρκέ».

Όσο για τα σημεία που θα καθορίσουν την έκβαση της αναμέτρησης, ο Ομάρ Πέιν, επισήμανε: «Ριμπάουντ και άμυνα, αυτά είναι τα δύο σημεία που θα πρέπει να εστιάσουμε αυτή τη στιγμή. Όσο για μένα, όταν παίρνω την μπάλα, θα πρέπει απλώς να τελειώνω τις φάσεις παίζοντας επιθετικά».

Τέλος, ο Ομάρ Πέιν κάλεσε τον κόσμο να γεμίσει το γήπεδο. «Θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας, η παρουσία του μας δίνει ενέργεια και δύναμη για να πετύχουμε τους στόχους μας» εξήγησε.