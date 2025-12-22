Super League, Πανσερραϊκός - Λεβαδειακός 0-2: «Διπλό» Ευρώπης για τους «πράσινους»

Eurokinissi Sports

Οnsports Τeam

Στις «υψηλές πτήσεις» παρέμεινε ο Λεβαδειακός, ο οποίος πέρασε νικηφόρα από τις Σέρρες, επικρατώντας 2-0 του Πανσερραϊκού, αποτέλεσμα που τον διατηρεί σταθερά στην 4η θέση της βαθμολογίας της Super League.

Με την αναμέτρηση αυτή ολοκληρώθηκε η 15η αγωνιστική, αλλά και η αγωνιστική δραστηριότητα στο πρωτάθλημα για το 2025. Η ομάδα της Βοιωτίας επιβεβαίωσε τον τίτλο της ευχάριστης έκπληξης του πρωταθλήματος, παρουσιάζοντας ανωτερότητα από το πρώτο κιόλας ημίχρονο.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν τον έλεγχο του παιχνιδιού, δεν επέτρεψαν στον Πανσερραϊκό να απειλήσει ουσιαστικά τον Ανάκερ και στο 39ο λεπτό είδαν τις συνθήκες να γίνονται ακόμη πιο ευνοϊκές, όταν ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων, Τιναλίνι, αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για ανατροπή του Παλάσιος εκτός περιοχής.

Το μόνο που έλειπε από τον Λεβαδειακό στο πρώτο μέρος ήταν το γκολ, το οποίο ήρθε στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 57΄ ο Βέρμπιτς, που είχε περάσει ως αλλαγή, εξαπέλυσε ένα εξαιρετικό σουτ από το ύψος της περιοχής και άνοιξε το σκορ με εντυπωσιακό τρόπο. Ο Πανσερραϊκός προσπάθησε να αντιδράσει, δημιούργησε ορισμένες καλές στιγμές – με κορυφαία την προσπάθεια του Μάρας στο 69΄ – ωστόσο δεν κατάφερε να βρει δίχτυα.

Οι γηπεδούχοι ολοκλήρωσαν το ματς με εννέα παίκτες, καθώς στο 88΄ αποβλήθηκε και ο Γεωργιάδης με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ένα λεπτό αργότερα, ο Λεβαδειακός «σφράγισε» τη νίκη του, όταν ο Πεντρόσο με κεφαλιά, έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Παλάσιος, διαμόρφωσε το αποτέλεσμα. Για τον Πανσερραϊκό αυτή ήταν ακόμη μία απογοητευτική βραδιά, καθώς έμεινε για πέμπτο συνεχόμενο παιχνίδι χωρίς γκολ και παραμένει ουραγός, με τις ελπίδες παραμονής να μειώνονται αισθητά.

Διαιτητής: Παπαδόπουλος

Κίτρινες: Γεωργιάδης - Τσάπρας, Συμελίδης

Κόκκινη: Τιναλίνι (39΄), Γεωργιάδης (88΄-δεύτερη κίτρινη)

Πανσερραϊκός (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Γεωργιάδης, Φέλτες, Ντε Μάρκο, Τσαούσης, Λιάσος, Μπρουκς (63΄ Ιβάν), Ομεόνγκα (82΄ Γκαλβάν), Νάνελι, Σοφιανός (42΄ Τσομπανίδης), Καρέλης (63΄ Μάρας).

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Ανάκερ, Βήχος, Μάγκνουσον, Λιάγκας, Τσάπρας, Τσοκάι, Συμελίδης (78΄ Τσιμπόλα), Παλάσιος, Λαγιούς (87΄ Μανθάτης), Μπάλτσι (46΄ Βέρμπιτς, 65΄λ.τρ. Πεντρόσο), Όζμπολτ (65΄ Γκούμας).