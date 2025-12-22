Μπάγερν Μονάχου: Το χρίσμα στον Πέσιτς - Επιστροφή μετά από 10 χρόνια

Eurokinissi Sports

Οnsports Τeam

Η Μπάγερν Μονάχου ανακοίνωσε επίσημα την πρόσληψη του Σβέτισλαβ Πέσιτς στην τεχνική της ηγεσία, με τον πολύπειρο Σέρβο προπονητή να επιστρέφει στον πάγκο των Βαυαρών έπειτα από δέκα χρόνια.

Ο 76χρονος τεχνικός αναμένεται να πραγματοποιήσει το δεύτερο ντεμπούτο του με την ομάδα αύριο, στον αγώνα απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ (23/12).

Ο Πέσιτς είχε καθίσει ξανά στον πάγκο της Μπάγερν την περίοδο 2012-2016, αφήνοντας έντονο το αποτύπωμά του, καθώς υπό την καθοδήγησή του ο σύλλογος κατέκτησε το πρώτο πρωτάθλημα Γερμανίας της ιστορίας του το 2014. Τώρα επιστρέφει για να αντικαταστήσει τον Γκόρντον Χέρμπερτ, σε μια κίνηση που βασίζεται τόσο στη γνώση του συλλόγου όσο και στην τεράστια εμπειρία του.

Μετά την αποχώρησή του από τη Μπάγερν, ο Σέρβος τεχνικός ανέλαβε την Μπαρτσελόνα (2018-2020), με την οποία κατέκτησε το Κύπελλο Ισπανίας, ενώ από το 2021 έως το 2025 βρέθηκε στον πάγκο της εθνικής Σερβίας. Με την εθνική ομάδα πέτυχε σημαντικές διακρίσεις, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023 και το χάλκινο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι.

Για την απόφαση της επιστροφής του Πέσιτς μίλησε και ο αθλητικός διευθυντής της Μπάγερν, Ντράγκαν Τάρλατς, τονίζοντας: «Ο Σβέτισλαβ γνωρίζει το Μόναχο, γνωρίζει την Μπάγερν και τα δύο πρωταθλήματα. Μερικοί από εμάς τον γνωρίζουμε πολύ καλά επίσης, επομένως η περίοδος προσαρμογής του θα είναι σύντομη. Αυτό, εκτός από την τεράστια εμπειρία του, μας δίνει μια καλή αίσθηση για αυτήν την απόφαση».