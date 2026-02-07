Ολυμπιακός: Απέτισαν φόρο τιμής στα θύματα της Θύρας 7

Eurokinissi Sports

Την Κυριακή (08/02), συμπληρώνονται 45 χρόνια από την αποφράδα ημέρα του 1981 και την ανείπωτη τραγωδία της Θύρας 7, όπου 21 φίλαθλοι έχασαν τη ζωή τους, βυθίζοντας στο πένθος ολόκληρη την αθλητική κοινότητα της χώρας.

Το μεσημέρι του Σαββάτου (07/02), μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και σεβασμού, τελέστηκε στο στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης» το ετήσιο μνημόσυνο για τα θύματα της τραγωδίας.

Σύσσωμη η οικογένεια του Ολυμπιακού, εκπρόσωποι των ομάδων, οι οικογένειες και οι φίλοι των αδικοχαμένων φιλάθλων, καθώς και πλήθος κόσμου, έδωσαν το «παρών» για να τιμήσουν τη μνήμη τους.

Σαράντα πέντε χρόνια μετά, ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει στα σκαλιά της Θύρας 7, εκεί όπου 21 νέοι άνθρωποι έφυγαν άδικα από τη ζωή. Η μεγαλύτερη τραγωδία στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού παραμένει ζωντανή στη συλλογική μνήμη, υπενθυμίζοντας πως οι ψυχές τους δεν ξεχάστηκαν ποτέ.