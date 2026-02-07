Ομάδες

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 0-0: Χωρίς τέρματα το ντέρμπι της Super League K17 | Αήττητο το «τριφύλλι»
INTIME SPORTS
Onsports Team 07 Φεβρουαρίου 2026, 15:09
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός

Χωρίς τέρματα ολοκληρώθηκε το ντέρμπι «αιωνίων», Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός, για την 20η αγωνιστική της Super League K17.

Το «τριφύλλι» διατήρησε το αήττητο του και παραμένει μόνο στην κορυφή, στο +7 από ΠΑΟΚ κι ΑΕΚ, που έχουν ένα ματς λιγότερο.

Το ντέρμπι κύλησε σε απόλυτα ισορροπημένο ρυθμό, με την πρώτη αξιόλογη φάση να ανήκει στον Παναθηναϊκό, όταν ο Καραγκούνης δοκίμασε σουτ εκτός περιοχής. Η απάντηση του Ολυμπιακού ήταν άμεση, με τον Γείτονα να πραγματοποιεί εντυπωσιακή επέμβαση, ενώ προς το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου απείλησε και ο Νταμπίζας.

Στο δεύτερο μέρος κυριάρχησαν οι δυνατές μονομαχίες, με τις δύο ομάδες να βρίσκουν περιορισμένους χώρους και να δημιουργούν ελάχιστες ευκαιρίες, χωρίς όμως να καταφέρουν να τις αξιοποιήσουν. Έτσι, το 0-0 παρέμεινε μέχρι το τελικό σφύριγμα.

Παναθηναϊκός: Γείτονας, Καλμπουρτζής (77' Κάρο), Σέμος, Τσίγκας, Κουμουκέλης, Μπινιάρης, Πετούσης, Καραγκούνης (87' Παπακώστας), Κρητικός (63' Μανγκανιέλο), Νταμπίζας (46' Βανδήρας), Φώτης (87' Δήμος).
Ολυμπιακός: Μπράνης, Καλπακίδης, Τσαλαπατανάκης, Δημόπουλος, Γούσιος, Παπαγεωργίου, Παναγόπουλος, Μωυσιάδης, Κοντράσι, Λαζαρίδης, Καλπακίδης.

 



