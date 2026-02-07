Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Άρης - ΠΑΟΚ: Στο Ρύσιο ο Θόδωρος Καρυπίδης και οπαδοί για το ντέρμπι
Eurokinissi Sports
Οnsports Team 07 Φεβρουαρίου 2026, 16:24
SUPER LEAGUE / Άρης

Άρης - ΠΑΟΚ: Στο Ρύσιο ο Θόδωρος Καρυπίδης και οπαδοί για το ντέρμπι

Σε ρυθμούς ντέρμπι κινείται ο Άρης, ο οποίος ολοκλήρωσε το Σάββατο (07/02) την προετοιμασία του για το μεγάλο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης», στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Η τελευταία προπόνηση των «κιτρινόμαυρων» πραγματοποιήθηκε στο προπονητικό κέντρο του Ρυσίου, με το τεχνικό επιτελείο να δουλεύει πάνω στις τελευταίες λεπτομέρειες τακτικής και στη διαχείριση του αγώνα, ενόψει ενός ιδιαίτερα απαιτητικού παιχνιδιού.

Ιδιαίτερη σημασία είχε η παρουσία του διοικητικού ηγέτη της ΠΑΕ Άρης, Θόδωρου Καρυπίδη, ο οποίος βρέθηκε στο Ρύσιο και παρακολούθησε από κοντά την τελευταία προπόνηση πριν το μεγάλο ντέρμπι με τον «Δικέφαλο». Η παρουσία του αποτέλεσε μήνυμα στήριξης προς το αγωνιστικό τμήμα, σε ένα παιχνίδι με μεγάλη βαθμολογική και ψυχολογική σημασία.

Παράλληλα, στο προπονητικό κέντρο έδωσαν το «παρών» και φίλοι της ομάδας, οι οποίοι δημιούργησαν έντονη ατμόσφαιρα, εμψυχώνοντας τους ποδοσφαιριστές και ζητώντας τη νίκη στο ντέρμπι. Οι οπαδοί του Άρη έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα, απαιτώντας πάθος, αποφασιστικότητα και το τρίποντο που θα διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες για έξοδο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ο Άρης πλέον μετρά αντίστροφα για το μεγάλο παιχνίδι στο «Κλεάνθης Βικελίδης», με στόχο να παρουσιαστεί έτοιμος σε όλα τα επίπεδα και να ικανοποιήσει τον κόσμο του σε ένα από τα σημαντικότερα ντέρμπι της σεζόν.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Super League Κ19: «Διπλό» του Παναθηναϊκού στου Ρέντη κόντρα στον Ολυμπιακό
27 λεπτά πριν Super League Κ19: «Διπλό» του Παναθηναϊκού στου Ρέντη κόντρα στον Ολυμπιακό
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Με Ελ Κααμπί στο ντέρμπι οι «ερυθρόλευκοι» - Ποιοι έμειναν εκτός
43 λεπτά πριν Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Με Ελ Κααμπί στο ντέρμπι οι «ερυθρόλευκοι» - Ποιοι έμειναν εκτός
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Premier League: Τέταρτη σερί νίκη για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του Κάρικ
1 ώρα πριν Premier League: Τέταρτη σερί νίκη για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του Κάρικ
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Κατήγγειλε επίσημα τον Μπαρτζώκα στη EuroLeague
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Κατήγγειλε επίσημα τον Μπαρτζώκα στη EuroLeague
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved