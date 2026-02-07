Ομάδες

Premier League: Τέταρτη σερί νίκη για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του Κάρικ
Onsports Team 07 Φεβρουαρίου 2026, 16:56
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι «κόκκινοι διάβολοι» επικράτησαν 2-0 της Τότεναμ στο «Όλντ Τράφορντ» και δείχνουν να βρίσκουν το δρόμο τους με τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή τους στον πάγκο.

Η 25η αγωνιστική της Premier League, έφερε ακόμη μεγαλύτερα χαμόγελα στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οι «κόκκινοι διάβολοι» επικράτησαν 2-0 της Τότεναμ στο «Όλντ Τράφορντ», αποτέλεσμα που τους έφερε την τέταρτη συνεχόμενη νίκη με τον Μάικλ Κάρικ στον πάγκο τους.

Η αποβολή του Κρίστιαν Ρομέρο στο 29’ για σκληρό φάουλ στον Κασεμίρο, έκανε ευκολότερη τη δουλειά των γηπεδούχων. Ο Μπράιαν Μπεμό άνοιξε το σκορ (37') και ο Μπρούνο Φερνάντες (81') «σφράγισε» τη νίκη της Γιουνάιτεντ, η οποία έδειξε πως έχει αλλάξει το αρνητικό αγωνιστικό πρόσωπο επί των ημερών του Ρούμπεν Αμορίμ.

Η ομάδα του Μάντσεστερ ανέβηκε στους 44 βαθμούς και είναι στην 4η θέση, όντας στο -9 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, στο -3 από τη δεύτερη Μάντσεστερ Σίτι και στο -2 από την τρίτη Άστον Βίλα.

 



