Super League Κ19: «Διπλό» του Παναθηναϊκού στου Ρέντη κόντρα στον Ολυμπιακό

Onsports Team

Η ομάδα Νέων των «πράσινων» επικράτησε 2-0 του αιωνίου αντιπάλου – Νεμπής και Μαρκεζίνης οι σκόρερ του «τριφυλλιού».

Πραγματοποιώντας εντυπωσιακή εμφάνιση, η ομάδα Κ19 του Παναθηναϊκού έφυγε νικήτρια από τις εγκαταστάσεις του Ρέντη, έδρα του Ολυμπιακού. Οι «πράσινοι» επικράτησαν στο ντέρμπι αιωνίων σε επίπεδο ομάδων Νέων, με σκορ 2-0.

Οι παίκτες του Δημήτρη Κοροπούλη ήταν καλύτεροι στην αναμέτρηση. Και με το αποτέλεσμα αυτό διατήρησαν «ζωντανές» τις ελπίδες τίτλου.

Το σκορ άνοιξε στο 32’, με πέναλτι που κέρδισε και εκτέλεσε ο Ιάσων Νεμπής, φτάνοντας τα 11 γκολ στο πρωτάθλημα. Ο Θωμάς Μαρκεζίνης έκανε το 0-2 στο 59’ με σουτ μέσα στην περιοχή. Στο 78' ο γκολκιπερ Σταμέλλος απέκρουσε πέναλτι του Τουφάκη.

Έτσι, μετά από 16 αγωνιστικές, ο ΠΑΟΚ προηγείται στη βαθμολογία με 40 βαθμούς, ενώ ακολουθούν ο Παναθηναϊκός με 35 και ο Ολυμπιακός με 32.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Σίμος): Καμπαγιοβάνης, Σιώζιος, Μίλιτσιτς, Αβραμούλης, Αλαφάκης, Πλειώνης (56' Βασιλακόπουλος), Φίλης, Κολοκοτρώνης (75' Καρκατσάλης), Χάμζα, Σαντής, Τουφάκης

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Κοροπούλης): Σταμέλλος, Δημακόπουλος (80' Καρούζος), Σκαρλατίδης, Καλοσκάμης, Βύντρα, Μαρκεζίνης, Ζέκα (70' Θεοχάρης), Ιωάννου (83' Κάουα), Σώκος (83' Λάβδας), Τερζής, Νεμπής